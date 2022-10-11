كيربي: بايدن سيعيد تقييم العلاقات مع السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي -اليوم الثلاثاء- إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعيد تقييم علاقات بلاده مع السعودية، بعد إعلان مجموعة "أوبك بلس" (OPEC Plus) لمنتجي النفط -الأسبوع الماضي- خفض الإنتاج بمقدار أكبر من المتفق عليه فيما سبق.

وأضاف كيربي -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)- "أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا بشأن أن هذه العلاقة نحتاج إلى الاستمرار في إعادة تقييمها، ونحتاج إلى إعادة النظر فيها، وبالطبع -على ضوء قرار أوبك- أعتقد أنه سيفعل ذلك".

وأضاف أن بايدن يرغب في التعاون مع الكونغرس بخصوص العلاقات المستقبلية مع السعودية.

وتابع "أعتقد أنه سيكون على استعداد لبدء هذه المحادثات فورا. لا أعتقد أن هذا شيء يمكن تأجيله لفترة أطول"، مضيفا أن القضية لا تتعلق بالحرب في أوكرانيا فحسب، بل إنها تتعلق كذلك بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.