ردا على اتهامات كييف ومقاطعة بطولة العالم للإسكواش.. مصر: لم نوفد أي مراقبين لمتابعة استفتاءات في أوكرانيا

نفت مصر مساء الاثنين ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول امتناع أوكرانيا عن المشاركة في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها بمصر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويأتي هذا النفي بعد ساعات من إعلان كييف اعتزامها عدم المشاركة في بطولة العالم للإسكواش بزعم دعم القاهرة "للاستفتاء الروسي الزائف" في 4 مناطق أوكرانية.

وقالت أوكرانيا إن "ممثلين للحكومة المصرية شاركوا في مراقبة استفتاءات دعمتها روسيا في مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون، بينما أدانها المجتمع الدولي".

ونفى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بشكل قاطع إيفاد الحكومة المصرية أي مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات، وقال "مصر لم توفد أي مراقبين لمتابعة استفتاءات تم تنظيمها في أوكرانيا مؤخرا"، وفق بيان للخارجية.

وقبل أيام، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم المناطق الأوكرانية الأربع بعد إجراء استفتاء فيها قالت موسكو إنه انتهى لصالح "الانضمام لروسيا"، مقابل رفض وتنديد واسعين من الغرب.

وفي الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريح صحفي، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية من شأنها مراعاة مصالح الطرفين.