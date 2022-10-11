رئيس كوريا الجنوبية يتهم بيونغ يانغ بتهديد العالم إثر ضربات نووية افتراضية بقيادة كيم

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن كوريا الشمالية تتقدم في جهودها لتطوير الأسلحة النووية، واتهمها بتهديد العالم أجمع، لكنه رأى أنها لن تحقق أي فائدة من ذلك.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن يون قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء "كوريا الشمالية تتقدم في تطوير السلاح النووي، ولا تهدد جمهورية كوريا (الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية) فحسب، بل العالم".

وتابع "أعتقد أنها لن تجني شيئا من الأسلحة النووية".

وصرح رئيس كوريا الجنوبية بأنه سيسعى لبناء قدرات متينة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية عبر تحالف بلاده مع الولايات المتحدة والتعاون الأمني الثلاثي الذي يشمل اليابان.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الاثنين إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف شخصيا على تدريبات جرت على مدى الأسبوعين الماضيين، تحاكي توجيه ضربات نووية تكتيكية، ردا على المناورات البحرية الأخيرة التي اشتركت فيها قوات كوريا الجنوبية مع نظيرتها الأميركية، وشاركت فيها حاملة الطائرات "رونالد ريغان".

وأطلقت بيونغ يانغ 7 صواريخ باليستية خلال الأسبوعين الماضيين. وحلق أحد هذه المقذوفات فوق اليابان للمرة الأولى منذ عام 2017. وتتوقع القوى الغربية أن تجري كوريا الشمالية قريبا تجربة نووية ستكون أيضا الأولى من نوعها منذ 5 سنوات.