صافرات الإنذار تدوي مجددا في أوكرانيا.. الغرب يتعهد بتوسيع الدعم العسكري وروسيا تحذر من التدخل المتزايد

دوت صافرات الإنذار مجددا في أنحاء أوكرانيا بعد يوم من قصف روسي مكثف على مدن عديدة بينها العاصمة، وبينما تعهدت واشنطن وعواصم أوروبية بتوسيع دعمها لكييف، حذرت موسكو الغرب من التدخل المتزايد في الحرب.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن صافرات الإنذار دوت مجددا -اليوم الثلاثاء- في أنحاء أوكرانيا، وذلك بعد أن قد قصفت القوات الروسية يوم أمس للمرة الأولى منذ 4 أشهر العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا أوكرانية أخرى.

وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية -على فيسبوك- بأن حصيلة القصف الروسي بلغت 19 قتيلا و105 جرحى، كما قالت الشرطة إن القوات الروسية أطلقت 84 صاروخا، وإن الدفاع الأوكراني أسقط 43 منها.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن 70 منشأة تضررت، منها 29 منشأة من البنية التحتية الحيوية، و35 مبنى سكنيا.

وتوعدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالثأر والانتقام بعد القصف الروسي، وقالت إن العدو سيُعاقب على ما سبّبه من ألم وموت.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن أفضل رد على ما سماه الإرهاب الصاروخي الروسي هو إمداد أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات والصواريخ.





وأضاف على تويتر أن حماية السماء فوق أوكرانيا ستحمي الشعب الأوكراني والمدن الأوكرانية، كما ستحمي مستقبل أوروبا.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله -اليوم الثلاثاء- إن الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني.

وأضاف ريابكوف "نحذر ونأمل أن يدركوا خطر التصعيد غير المنضبط في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى".

وأوضح أن الولايات المتحدة والدول الغربية تقوم بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتحاول جعل الأمر يبدو كما لو أن روسيا تستعد لشنّ ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية.

ردود فعل

وتوالت ردود الفعل الأميركية والأوروبية على الهجمات الروسية الأخيرة، حيث أعرب مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن صدمتهم، وتعهد قادة أوروبيون بتقديم مزيد من الدعم العسكري لكييف.

ووعدت وزارة الدفاع الألمانية بتسليم أوكرانيا منظومات دفاع جوي متطورة خلال أيام.

كما ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال مع نظيره الأوكراني، بالهجمات الروسية التي استهدفت مدنا في أوكرانيا بما في ذلك كييف، وتعهد بايدن في الاتصال بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.





كما أكدت الرئاسة الفرنسية أن مجلس دفاع مصغر عُقد مساء الاثنين برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون على مدى ساعة ونصف الساعة بحضور وزيري الخارجية كاثرين كولونا والجيوش سيباستيان ليكورنو.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون اتخذ في هذا الاجتماع "إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا عسكريا وتلبية احتياجات سكّانها".

في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجمات الصاروخية على كييف جاءت ردا على تفجير جسر القرم.

وفي مستهلّ اجتماع عقده مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، توعد برد صارم وقاس على أي هجمات تستهدف الأراضي الروسية، مؤكدا استحالة ترك ما وصفها بجرائم نظام كييف من دون رد.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه اتفق مع الجانب الروسي على نشر قوات مشتركة على طول الحدود مع أوكرانيا.

وبرر الإجراء بالقول إن حكومته تلقت عبر قنوات غير رسمية تحذيرات من هجوم وشيك على بيلاروسيا انطلاقا من الأراضي الأوكرانية.

في حين هددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا -اليوم الثلاثاء- بيلاروسيا بمزيد من العقوبات إذا زادت مشاركتها في الصراع الأوكراني.