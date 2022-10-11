أخبار

بالصور.. هكذا بدت كييف ومدن أوكرانية أخرى بعد الضربات الصاروخية الروسية

Firefighters work to put out fire at the scene of a missile attack in Kyiv. [Valentyn Ogirenko/Reuters]
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في موقع هجوم صاروخي في كييف (فالنتين أوجيرينكو-رويترز)
11/10/2022

استهدفت روسيا مدنا أوكرانية عديدة بهجمات صاروخية شملت مدنا لم تتعرض للقصف منذ أشهر كالعاصمة كييف، وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية أوكرانيا عن الانفجار الذي ضرب يوم السبت الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، المنطقة التي ضمتها موسكو في عام 2014.

وقد أدت هذه الهجمات إلى سقوط قتلى وجرحى، وبعكس الهجمات السابقة التي كانت تضرب في الغالب ضواحي كييف، استهدفت غارة يوم الاثنين مواقع في وسط المدينة، كما أُبلغ عن انفجارات في لفيف وترنوبيل وجيتومير في غرب أوكرانيا، وفي دنيبرو في وسط البلاد.

وتركز القتال الأخير على المناطق الواقعة شمال شبه جزيرة القرم، بما في ذلك زاباروجيا، حيث أُطلق 6 صواريخ ليل السبت من المناطق التي تحتلها روسيا، وجاءت الهجمات على كييف ومدن أخرى قبل ساعات من موعد عقد الرئيس بوتين اجتماعا مع مجلس الأمن التابع له، وهذه بعض صور آثار القصف.

Russian missile strikes in Kyiv
الدخان يتصاعد بعد الهجمات الصاروخية في لفيف (رويترز)
People shelter in a subway station after a Russian shelling in Kharkiv. [Francisco Seco/AP Photo]
الناس يحتمون في محطة مترو أنفاق بعد قصف روسي لمدينة خاركيف (أسوشيتد برس)
Rescuers carry an injured man on a stretcher at the site of shelling in Kyiv. [Handout via AFP]
عمال الإنقاذ يحملون رجلًا مصابًا على نقالة في موقع تعرض للقصف في كييف (الفرنسية)
A fireman helps an injured woman after a missile attack in Kyiv. [Handout via AFP]
أحد عمال الإنقاذ ومصابة من ضحايا الهجمات بكييف (الفرنسية)
An injured woman receives medical treatment at the scene of a missile attack in Kyiv. [Efrem Lukatsky/AP Photo]
امرأة مصابة تتلقى العلاج الطبي في موقع هجوم صاروخي في كييف (أسوشيتد برس)
Cars are seen on fire after Russian missile strikes on the capital, Kyiv [Valentyn Ogirenko/Reuters]
سيارات تحترق بعد هجمات صاروخية في كييف (رويترز)
Kyiv Mayor Vitali Klitschko reported explosions in the city’s Shevchenko district, in the heart of Kyiv. [Valentyn Ogirenko/Reuters]
عمدة كييف فيتالي كليتشكو يؤكد أن الانفجارات ضربت من بين أماكن أخرى حي شيفتشينكو في قلب كييف (رويترز)
A victim lies on the ground after the missile attacks in Kyiv. [Valentyn Ogirenko/Reuters]
أحد ضحايا الهجمات الصاروخية في كييف (رويترز)
The spokesperson for Emergency Service in Kyiv told the AP that there are casualties. [Valentyn Ogirenko/Reuters]
خدمة الطوارئ في كييف تؤكد سقوط العديد من الضحايا (رويترز)
Rescuers are now working in different locations. The number of casualties is not yet known. [Valentyn Ogirenko/Reuters]
آثار الدمار تعددت أشكالها (رويترز)
The attacks were the most intense to hit the Ukrainian capital since the early days of the war. [Adam Schreck/AP Photo]
هذه الهجمات التي تضرب العاصمة الأوكرانية هي الأشد منذ الأيام الأولى للحرب أواخر فبراير/شباط الماضي (أسوشيتد برس)
المصدر : الجزيرة