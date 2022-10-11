الحصيلة مرشحة للارتفاع.. أكثر من 100 قتيل ضحايا الإعصار إيان في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأميركية أن حصيلة ضحايا الإعصار إيان الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر/أيلول ارتفعت أمس الاثنين إلى 107 قتلى، في واحد من أعنف الأعاصير في التاريخ الأميركي الحديث.

وسقطت الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى في فلوريدا، الولاية الأكثر تضررا من الإعصار المدمّر، إذ بلغ عدد الضحايا فيها 102، في حين سقط القتلى الخمسة الباقون في ولاية كارولينا الشمالية.

وهذه الحصيلة الرسمية مرشّحة للارتفاع أكثر، في حين تتحدث بعض وسائل الإعلام الأميركية عن عدد قتلى أكبر.

والإعصار إيان هو أكثر الأعاصير دموية في الولايات المتحدة منذ مطلع القرن. ومع ذلك، لا يزال عدد قتلاه أقلّ بكثير من عدد ضحايا الإعصار كاترينا الذي دمّر في 2005 لويزيانا وأودى بحياة 1800 شخص.

وكان إيان إعصارا من الفئة الرابعة عندما بلغ اليابسة في فلوريدا حيث أغرق أحياء بأكملها ودمّر منازل وجسورا وخطوط كهرباء.

ومع تقدّم الإعصار نحو المحيط الأطلسي تراجعت حدّته قبل أن تشتد مجددا مع وصوله إلى كارولينا الجنوبية وجارتها الشمالية.

وقالت السلطات إن إعادة بناء المناطق الساحلية التي دمرها الإعصار إيان في فلوريدا ستستغرق شهورا، وستكلّف 50 مليار دولار وربما أكثر.