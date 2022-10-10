وكالة الأنباء الصومالية: مقتل 200 مسلح من حركة الشباب في عملية عسكرية وسط البلاد

قتل 200 مسلح من حركة الشباب الصومالية، مساء الأحد، خلال عملية عسكرية للجيش، بإقليم هيران وسط البلاد، حسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها، بأن وحدات من الجيش، بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة، شنت هجوما مباغتا على عناصر من مقاتلي الشباب قرب بلدة جعيبو بالإقليم.

وأضافت أن العملية العسكرية جاءت بعد أن تلقت وحدات من الجيش معلومات حول تسلل عناصر من الشباب إلى البلدة، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين عناصر الحركة وأفراد الجيش.

وذكرت أن عناصر الشباب كانوا يخططون للهجوم على بلدة جعيبو.

ولفتت إلى أن المواجهات استمرت أكثر من 10 ساعات، حيث تمكن الجيش بالتعاون مع العشائر المسلحة خلال المواجهات من "تصفية الخلية الإرهابية وتحييد 200 من عناصرها".

ولم تتحدث الوكالة عن خسائر في صفوف الجيش، في حين لم يصدر تعليق من حركة الشباب حتى الساعة.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه بعض مناطق الصومال عمليات أمنية تجريها القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة ضد مقاتلي الشباب جنوب ووسط البلاد.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة، وتبنت عمليات مسلحة عديدة أودت بحياة المئات.