لبنان يترقب إنجاز ترتيبات ترسيم الحدود خلال أيام وإسرائيل تجرب الضخ من حقل كاريش

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين عن أمله في إنجاز الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين أطلقت إسرائيل عملية تجريبية لضخ الغاز من حقل كاريش البحري المتنازع عليه مع لبنان.

وأشار عون إلى أن المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قطعت شوطا متقدما، مضيفا أن ما وصفها بالفجوات التي تم التفاوض بشأنها خلال الأسبوع الماضي تقلصت.

وأكد عون أن الوصول إلى اتفاق يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، مما يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي.

وكان هوكشتاين أبلغ الرئاسة اللبنانية باختتام جولات النقاش بشأن هذا الملف، وأنه تم تحديد الملاحظات الأخيرة على أن يرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أمس أن الوسيط الأميركي سيرسل صيغة نهائية لمسودة اتفاق "خلال الساعات القليلة المقبلة".

مسألة مفردات

وقال مسؤول لبناني رفيع إن بيروت لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية للرد الأميركي، مؤكدا أن النقاشات حول الموضوع باتت شبه منتهية، وأن الأمر لا يتعدى البحث في بعض المفردات الواردة في الصيغة.

وأضاف المسؤول للأناضول "وصلنا إلى مفردات قليلة يجري الآن توحيدها وإنجازها إذا لم تحصل مفاجأة غير سارة في اللحظة الأخيرة".





وعلى الجانب الآخر، استبعد مسؤولون إسرائيليون أن يتم التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة مطلع الشهر المقبل.

ووفقا للإذاعة الرسمية الإسرائيلية، التي نقلت هذه التقديرات، فإن مردها يأتي من استمرار محاولات جسر الهوة بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي بشأن التحفظات الواردة من لبنان إزاء مسودة الاتفاق التي يعمل عليها الوسيط الأميركي، الذي سيقدم وفق المصادر الإسرائيلية مسودة اتفاق جديدة تأخذ في الحسبان التحفظات اللبنانية الحديثة وكذلك المصالح الأمنية الإسرائيلية بما يرضي الطرفين، وفق تعبيرها.

حقل كاريش

وفي الأثناء، بدأت شركة "إنيرجين" المشغلة لمنصة حقل كاريش عملية تجريبية لضخ الغاز من البر إلى المنصة البحرية.

وقالت الشركة إنها تلقت إذنا من وزارة الطاقة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية لبدء ذلك، وسط توقعات بأن تبدأ عملية استخراج الغاز وضخه من حقل كاريش إلى شبكة التوصيل والنقل البرية الإسرائيلية قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان حزب الله اللبناني حذر من بدء استخراج الغاز من حقل كاريش قبل التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية.

وردا على تهديدات حزب الله، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الجيش "مستعد لتصعيد محتمل"، مضيفة "إذا ارتكب حزب الله هذا الخطأ وهاجم إسرائيل بأي طريقة فسندمر لبنان".