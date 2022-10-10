رئيس الوزراء الماليزي يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة

حلّ رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب البرلمان اليوم الاثنين، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في الأسابيع المقبلة.

وقال رئيس الوزراء، في خطاب بثه التلفزيون، إن "الملك أعطى موافقته على حل البرلمان"، وذلك يمهد الطريق لإجراء الانتخابات في غضون 60 يوما، حسب ما ذكره موقع "ذا ستار" الماليزي.

وأضاف أن الحصول على تفويض الشعب هو أفضل طريقة لضمان "الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة قوية ومستقرة"، مؤكدا أن مفوضية الانتخابات ستعلن موعد الانتخابات القادمة.

ولم تكن الانتخابات مقررة قبل سبتمبر/أيلول 2023، لكن إسماعيل يعقوب تعرض لضغوط متزايدة من فصائل في ائتلافه الحاكم لإجراء التصويت المبكر للحصول على تفويض أقوى وبسبب الصراع الداخلي داخل الائتلاف.

وشغل يعقوب مناصب وزارية عدة في حكومات سابقة، منها تولّيه في عام 2015 وزارة التجارة، كما عُيّن وزيرا للدفاع عندما تولى محي الدين ياسين السلطة في مارس/آذار 2020، وتمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء في يوليو/تموز الماضي 2020.