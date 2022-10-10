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رئيس الإمارات يزور روسيا غدا ويلتقي بوتين

Russian President Vladimir Putin meets with Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan of the United Arab Emirates in Moscow
الرئيس بوتين ومحمد بن زايد يوقعان اتفاقيات تعاون في موسكو في صيف العام 2018 (رويترز)
10/10/2022

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين أن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سيزور غدا روسيا، حيث يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت الوكالة أن رئيس الإمارات سيبحث مع بوتين "علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية".

وتعد زيارة بن زايد إلى روسيا الثالثة خارجيا منذ توليه منصبه في 14 مايو/أيار الماضي بعد فرنسا في يوليو/تموز الماضي، وسلطنة عمان في سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : الصحافة الإماراتية + وكالات