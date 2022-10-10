رئيس الإمارات يزور روسيا غدا ويلتقي بوتين

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين أن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سيزور غدا روسيا، حيث يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت الوكالة أن رئيس الإمارات سيبحث مع بوتين "علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية".

وتعد زيارة بن زايد إلى روسيا الثالثة خارجيا منذ توليه منصبه في 14 مايو/أيار الماضي بعد فرنسا في يوليو/تموز الماضي، وسلطنة عمان في سبتمبر/أيلول الماضي.