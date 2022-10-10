رئيسة تايوان في خطاب اليوم الوطني: الحرب بيننا وبين الصين ليست خيارا

قالت الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين، في خطابها بمناسبة اليوم الوطني، اليوم الاثنين، إن الحرب بين تايوان والصين "ليست خيارا على الإطلاق للجانبين"، وأكدت استعدادها للحوار مع بكين، لكنها تعهدت في الوقت نفسه بتعزيز دفاعات الجزيرة ومن بينها الصواريخ العالية الدقة.

وقالت تساي إنه "لا أساس لاستئناف التفاعل البنّاء عبر مضيق تايوان إلا باحترام تمسك الشعب التايواني بسيادته وديمقراطيته وحريته".

وأعربت الرئيسة التايوانية عن أسفها لما وصفته بالتصعيد الصيني في الترهيب وتهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة.

وشددت في المقابل على أنه "لا مجال للمساومة" في الدفاع عن سيادة تايوان وما وصفته بنهج الحياة الحرة والديمقراطية في الجزيرة.

وقالت تساي إن تايوان ستظهر للعالم كيف أنها تأخذ على عاتقها مسؤولية الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أنها تزيد إنتاجها من الصواريخ الفائقة الدقة والقطع البحرية العالية الأداء كما تسعى للحصول على أسلحة صغيرة سريعة الحركة لضمان الاستعداد الكامل للرد على التهديدات العسكرية الخارجية، حسب تعبيرها.

وتصاعد التوتر عبر مضيق تايوان في الأشهر الأخيرة، إذ أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أوائل أغسطس/آب الماضي حفيظة الصين التي قامت على إثرها بإجراء تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة.