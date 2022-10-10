أمير قطر يهاتف الرئيس الأوكراني ويدعو إلى حل الأزمة مع روسيا عبر الحوار

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناقشا فيه الأزمة مع روسيا وسبل إنهائها بالطرق السلمية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، خاصة ما يتعلق بالأزمة مع روسيا.

ودعا الشيخ تميم جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحلّ الخلاف عبر الحوار، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

كما جدد أمير قطر موقف بلاده الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا.