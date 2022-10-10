أمير قطر يهاتف الرئيس الأوكراني ويدعو إلى حل الأزمة مع روسيا عبر الحوار
10/10/2022
أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناقشا فيه الأزمة مع روسيا وسبل إنهائها بالطرق السلمية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، خاصة ما يتعلق بالأزمة مع روسيا.
ودعا الشيخ تميم جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحلّ الخلاف عبر الحوار، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.
كما جدد أمير قطر موقف بلاده الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)