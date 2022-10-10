بدعوى "معاداة السامية".. تقييد حسابات مغني الراب كانييه ويست على إنستغرام وتويتر

فرض موقعا إنستغرام وتويتر قيودا على حسابات مغني الراب الأميركي كانييه ويست، المعروف أيضا باسم "ييه"، بعد أن نشر تعليقات وُصفت بأنها معادية للسامية، في حين شنّ متابعون حملة ضده بسبب مواقفه الأخيرة.

وقالت ناطقة باسم تويتر لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأحد إن حساب كانييه ويست أُغلق بسبب انتهاك قواعد الشبكة الاجتماعية.

من جهتها قالت ناطقة باسم ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، إن المجموعة حذفت محتويات، من دون تحديدها، من حساب "ييه" على خلفية انتهاك قواعدها.

كما فرضت إنستغرام قيودا على حساب المغني المعروف، ما قد يشمل منعه من النشر أو كتابة التعليقات أو إرسال رسائل خاصة، وفق المصدر نفسه.

وأثار كانييه ويست -وهو فنان من أصل أفريقي- ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن ارتدى قميصا كتب عليه (White Lives Matter) أي "حياة البيض مهمة" خلال أسبوع الموضة في باريس.

وتحيل هذه العبارة إلى اسم حركة (Black Lives Matter) والتي تعني بالعربية "حياة السود مهمة" الشهيرة التي تَصدّر شعارُها المظاهرات المناهضة للعنصرية في صيف عام 2020 في الولايات المتحدة.

وعلى إنستغرام، نشر ييه (45 عاما) لقطات شاشة لأحاديث أجراها يوم الجمعة الماضي مع مغني الراب ديدي الذي انتقد القميص ورسالته.

Kanye speaks on his White Lives Matter shirt 😳‼️ pic.twitter.com/Fhm2PZ4hXC — RapTV (@Rap) October 5, 2022

رسائل واتهامات

وكتب كانييه ويست "سأستخدمك كمثال لأظهر لليهود الذين طلبوا منك الاتصال بي أنه لا يمكن لأحد أن يهددني أو يؤثر علي".

وحذف المنشور لاحقا لكن نسخا منه لا تزال مرئية على الإنترنت. ثم على تويتر، قال كانييه ويست في تغريدة مُسحت لاحقا إنه يعتزم مهاجمة اليهود. وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أن المنشور ينتهك قواعدها.

واتهمت "اللجنة اليهودية الأميركية" (AJC) مغني الراب بالترويج لـ"كراهية اليهود". وقالت إن "كانييه ويست يجب أن يجد طريقة لتوضيح وجهة نظره من دون اللجوء إلى معاداة السامية".

واعتاد ييه، الذي يعاني من اضطراب ثنائي القطب، إثارة الجدل، وقد مُنع سابقا من استخدام إنستغرام لمدة 24 ساعة في مارس/آذار الماضي، في خضم مرحلة طلاقه المضطربة من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

كما أن مغني الراب على وشك الانفصال عن ماركة "أديداس" التي قالت إنها تعتزم "إعادة تقييم" تعاونها معه.