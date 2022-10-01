باكستان.. مذكرة اعتقال بحق عمران خان وأنصاره يحتشدون لمنع تنفيذها

أصدرت الشرطة الباكستانية مذكرة لاعتقال رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان، في حين حاول العشرات من أتباعه الوصول إلى منزله لمنع اعتقاله.

وتتهم الشرطة الباكستانية زعيم حزب "إنصاف" الباكستاني بارتكاب مخالفات قانونية بشكل متعمد يوم 20 أغسطس/آب الماضي، حينما خالف قرارا يمنع التجمهرات العامة ووجه تهديدات لمسؤولين اتهمهم بتعذيب مساعده.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مئات من رجال الشرطة يغلقون الطرق المؤدية لمنزل عمران خان في إسلام آباد، كما يحاول العشرات من أتباعه الوصول إلى منزله لتشكيل حاجز بشري يحول دون اعتقاله.

ورغم الإطاحة به نيسان/أبريل الماضي في تصويت برلماني بحجب الثقة، فإن عمران خان ما لا يزال يتمتع بتأييد واسع، إذ نظم مسيرات حاشدة ضد حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، كما حقق فوزا في انتخابات فرعية في الأقاليم.

ومنذ الإطاحة به من السلطة، ينظم نجم الكريكت السابق وأنصاره مظاهرات شعبية مناهضة للحكومة تطالب بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، ويقولون إن الولايات المتحدة تآمرت للإطاحة بحكومة خان، ردا على اتخاذه مواقف لا ترضى عنها الحكومات الغربية، مثل موقفه المحايد من الحرب الأوكرانية والانحياز إلى القضايا الإسلامية.

ووصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين ضاقوا ذرعا بالسياسات العائلية لأكبر حزبين في البلاد، إذ تعهد نجم الرياضة السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية.

وما زال خان يحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب، وتجذب خطاباته نسب مشاهدة تُعد الأعلى على القنوات التلفزيونية الباكستانية، كما تتم مشاركة أبرز الكلمات الواردة فيها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.