الأكبر منذ عشرات السنين.. إضرابات جديدة تشل شبكة السكك الحديد في بريطانيا

تواجه بريطانيا أكبر إضراب للسكك الحديد منذ عشرات السنين اليوم السبت مع دخول عشرات آلاف العمال في 3 نقابات عمالية إضرابا شاملا من أجل تحسين الأجور والأمن الوظيفي، مما أدى إلى إغلاق معظم شبكة السكك الحديد في البلاد.

وتعدّ هذه أحدث إضرابات خلال عام شهد اضطرابات عمالية واسعة النطاق في بريطانيا، شملت الجميع من عمال النقل والبريد إلى المحامين بعد أن فاق ارتفاع تكاليف المعيشة والارتفاع الصاروخي لفواتير الطاقة الزيادات في الأجور.

ومع وصول التضخم لأعلى مستوياته منذ 40 عاما عند نحو 10%، تقول النقابات العمالية إن عروض الأجور لعمالها تماثل خفضا بالقيمة الحقيقية للأجور.

وسيضرب في المجمل عمال السكك الحديد، يمثلهم الاتحاد العام لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل ونقابة سائقي ومهندسي القطارات ونقابة صناعات النقل والسفر اليوم السبت، لمدة 24 ساعة في إضراب سيؤثر على 14 شركة لتشغيل القطارات بالإضافة إلى شركة "شبكة القطارات" التي تمتلك البنية التحتية للقطارات.

وذكرت النقابة أن الإضراب الذي يشارك فيه نحو 115 ألفا من أعضائها هو أكبر إضراب العام الجاري، وسط خلافات ممتدة في قطاعات أخرى.

كما يشارك في الإضراب أعضاء نقابة عمال الاتصالات، مما سيترك أثرا سلبيا على خدمات توصيل البريد في أنحاء البلاد.





ووصفت شبكة القطارات الإضرابات بأنها "غير ضرورية ومضرّة"، قائلة إن عرضها الأخير كان زيادة الأجور على مدار عامين مع مزايا.

وقالت إن نحو 11% فقط من خدمات القطارات ستعمل اليوم السبت، ولن تكون هناك قطارات في بعض مناطق من البلاد على الإطلاق.

وأجريت محادثات بين الجانبين أمس الخميس، من دون إحراز أي تقدم، وتعتزم النقابة تصعيد الإضراب في الأسابيع المقبلة.

وتم الإعلان عن 19 يوما آخر من الإضراب في أيام مختلفة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، في تصعيد شديد للخلاف.