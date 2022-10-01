قبيل إعلان ضم المناطق الأوكرانية.. تلطيخ واجهة القنصلية الروسية في نيويورك بطلاء أحمر

تعرضت القنصلية الروسية في مدينة نيويورك للتلطيخ بطلاء أحمر في وقت مبكر أمس الجمعة بالتزامن مع استعدادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضم 4 مناطق أوكرانية للاتحاد الروسي.

وقالت الشرطة إنها تلقت مكالمة طوارئ بعيد الواحدة والنصف فجر الجمعة أبلغت عن رش طلاء على واجهة القنصلية الواقعة في منطقة مانهاتن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق جار في "حادث التحيّز" المحتمل ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

وظهر الطلاء الأحمر اللامع قبل ساعات من إعلان بوتين ضمّ 4 مناطق أوكرانية يحتلها جيشه.

وقالت روزي مورس (متقاعدة تقطن في الحي القريب من القنصلية) إن الطلاء "يبدو كأنه عمل فني".

وأضافت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "لكن المعنى هو التعبير عن شعورنا تجاه بوتين، ولا يمكنني القول إنني لا أوافق" من فعلها.

وقال رومن باولين (34 عاما) أثناء مروره بجانب القنصلية "إن ذلك تخريب، ولكنه تعبير عن مدى وعي سكان نيويورك بأن بوتين يقتل الناس (…) هذا مبنى تاريخي ونحن في وسط نيويورك لكنني أتفق تماما مع الفنان الذي فعل ذلك".