رويترز: السلطات الإيرانية تفرج مؤقتا عن مواطن أميركي لمدة أسبوع

قال محامي رجل الأعمال الأميركي ذي الأصل الإيراني سيامك نمازي، لرويترز اليوم السبت، إن موكله -المسجون في طهران منذ ما يقرب من 7 سنوات- سُمح له بالخروج من سجن إيفين لمدة أسبوع واحد قابل للتجديد.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن باقر نمازي والد سيامك، سيسمح له بمغادرة إيران لتلقي العلاج.

من جانبه، نقل موقع نور نيوز الإيراني أن دولة في المنطقة توسطت من أجل تبادل سجناء بين طهران وواشنطن، كما أشار الموقع إلى أن أنه سيتم الإفراج قريبا عن أصول إيرانية مجمدة بمليارات الدولارات.