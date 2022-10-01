حادثة نورد ستريم.. واشنطن ترفض اتهامات موسكو المبطنة ومجلس الأمن يبحث القضية

بحث مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة خلال جلسة طارئة دعت إليها روسيا الأخطار المترتبة على أمن الطاقة الأوروبية بعد استهداف خطي نورد ستريم في بحر البلطيق.

وفي كلمته خلال الجلسة، كشف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنيزيا أن مكتب المدعي العام الروسي فتح تحقيقا دوليا وفق إجراءات جنائية بموجب قانون الإرهاب.

وفي اتهام مبطن للولايات المتحدة الأميركية، قال المندوب الروسي إن تخريب خط نورد ستريم بذلك القدر من التعقيد يتجاوز قوة الإرهابيين العاديين، ويجعله غير ممكن الحدوث من دون تدخل دولة أو الجهات التي تسيطر عليها دولة.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها الكثير لتكسبه في ما يتعلق بتجارة الغاز جراء الأضرار التي لحقت بشبكة خط أنابيب نورد ستريم تحت بحر البلطيق، ولكنه لم يصل إلى حد تحميل واشنطن مسؤولية انفجارات هذا الأسبوع.

في المقابل، نفى ريتشارد ميلز نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن بشكل قاطع أي تورط للولايات المتحدة في هذا الحادث، ورفض أي تصريحات تقول عكس ذلك.

وأضاف ميلز أن الولايات المتحدة عززت صادرات الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة لأن روسيا لم تكن لفترة طويلة موردا موثوقا فيه للطاقة إلى أوروبا، لكونها قطعت في السنوات الماضية إمدادات الغاز عن أوروبا الشرقية في الشتاء أثناء نزاعات بشأن أسعار الغاز.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق إن ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة أو أحد حلفائها يقفون وراء حادثة نورد ستريم هو تضليل فاضح على حد وصفه، وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم التحقيقات الجارية لمعرفة المسؤول عن الحادثة.

ويحقق الاتحاد الأوروبي في سبب التسريبات في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، ويقول إنه يشتبه في أن الأضرار التي حدثت قبالة سواحل الدانمارك والسويد ناتجة عن تخريب.

ومنذ اكتشاف التصدعات للمرة الأولى في وقت سابق هذا الأسبوع تبادلت روسيا والقوى الغربية الاتهامات بتخريب خطي نورد ستريم في البلطيق.

وكشف خفر السواحل السويدي عن التسرب الرابع في الجانب السويدي ليضاف إلى تسربات في 3 مواقع أخرى سبق أن كُشف عنها في البلطيق، أحدها في الجانب السويدي أيضا واثنان في موقعين في الجانب الدانماركي.

وحدثت التسرّبات بعد انفجارات مشبوهة الاثنين في المياه الدولية قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية، ولكن في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين التابعتين للدولتين، وتظهر التسرّبات على سطح الماء مع وجود فقاعات كبيرة.