تنتهي غدا.. الأمم المتحدة والولايات المتحدة تدعوان لتمديد الهدنة باليمن

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة التي تنتهي غدا الأحد، وذلك وسط مخاوف من تجدد القتال بين الحكومة وجماعة الحوثي.

وقال غوتيريش، في بيان تلاه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، مساء أمس الجمعة، إن الهدنة جلبت فوائد كثيرة لليمنيين.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن جدد أمس في اتصال مع المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة وتوسيعها وإيجاد حل دائم للصراع عبر عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون.

وقال بلينكن إن الهدنة تقدم أفضل فرصة لليمن للسلام منذ سنوات وتوفر لشعبه الإغاثة وأطول مدة من الهدوء النسبي، معبرا عن مخاوفه إزاء الإجراءات الحوثية الأخيرة التي قال إنها تحول دون استفادة اليمنيين من فوائد الهدنة، على حد تعبيره.

ورحب وزير الخارجية الأميركي بإدارة الحكومة اليمنية للهدنة، بما في ذلك التزامها بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتوسيع حرية الحركة، وضمان تدفق الوقود في جميع أنحاء اليمن.

كما بحث بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي موضوع الهدنة التي توشك على الانتهاء. وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إنه رحب بالتزام سلطنة عمان بتمديد الهدنة بالإضافة إلى جهودها لضمان توسيع نطاق الهدنة، وذلك مما يسهم في إيصال مساعدات حيوية إضافية لملايين اليمنيين.





شبح عودة الحرب

وجدد بلينكن الإعراب عن القلق من استئناف الحرب التي قال إنها لن تجلب سوى مزيد من الدمار والمعاناة وتؤخر من دون مبرر مستقبلا ينعم فيه اليمنيون بالسلام، وفق بيان الخارجية الأميركية.

والأحد الماضي، حدد المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام 3 مطالب لتحقيق ما وصفه بالاستقرار في اليمن، هي: صرف الرواتب، وإنهاء ما وصفه بالحصار على مطار صنعاء (شمال) وميناء الحديدة (غرب)، وتثبيت وقف إطلاق النار.

في المقابل، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي جماعة الحوثي بالتنصل من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية.

وشهدت فترة الهدنة اشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين في بعض الجبهات، سقط فيها قتلى من الطرفين.

وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بينهما شهرين إضافيين.