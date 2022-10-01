قتلى وجرحى في انهيار مبنى وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق عن سقوط قتلى وجرحى اليوم السبت، نتيجة انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية التابع لوزارة الصحة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن فرق الدفاع المدني أنقذت 13 شخصا وإنها تواصل عملياتها للبحث عن محاصرين تحت الأنقاض.

وأضافت أن قطع الطرق يعرقل وصول الفرق التخصصية لموقع البناية المنهارة.

وقال مدير الدفاع كاظم بوهان إن نحو 18 مدنيا كانوا داخل المبنى لحظة انهياره صباح اليوم، أُنقذ 13 منهم حتى الآن، ويتواصل البحث عن مزيد من الناجين. وأضاف أن المبنى كان من 4 طوابق، وقد انهار بالكامل.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العراقي جودت عبد الرحمن إنه لا يوجد ضحايا حتى الآن، ولم تُحدّد ملابسات الحادث بعد.

وتم فتح تحقيق في الحادث، وبحسب مراسل الجزيرة فإن المتهمين بالتقصير هم كل من هيئة استثمار بغداد ووزارة الصحة وأمانة بغداد.