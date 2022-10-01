نذر تصعيد.. الجيش الأميركي يحذر كوريا الشمالية من إجراء تجربة نووية جديدة

حذر مسؤولون كبار في القيادة الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادي من أنه في حال إقدام كوريا الشمالية على تجربة نووية يُرجَّح أن تجريها خلال الأسابيع المقبلة، فإن ذلك سوف "يبدل الوضع" في المنطقة وسيواجه برد أميركي.

وأجرت كوريا الشمالية 4 تجارب بصواريخ باليستية خلال أسبوع، وتستعد على ما يظهر للقيام بتجربة نووية بعد المؤتمر المقبل للحزب الشيوعي الصيني الذي يبدأ في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ما أفاد مسؤول في القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي "إندوباكوم".

وأوضح المسؤول طالبا عدم كشف اسمه "أعتقد أن احتمال القيام بتجربة مرجح أكثر بعد أسبوع أو أسبوعين على المؤتمر".

ويتوافق هذا الرأي مع ترجيحات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية التي ترى أن هذه التجربة النووية الأولى منذ 2017 قد تجري بين 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وانتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وإذ أشار قائد الأسطول الأميركي في المنطقة الأدميرال سام بابارو إلى أنه لم يتم إثبات أي رابط بين تجارب بيونغ يانغ الباليستية الأخيرة واحتمال قيامها بتجربة نووية، فإنه أقر بأن مثل هذا التطور سيكون "مصدر قلق شديد".

وأضاف "سيكون ذلك مقلقا جدا، وسيكون هناك رد".

وأوضح أن "الرد سيتم بالتشاور الوثيق مع حليفنا الكوري الجنوبي وسيكون بموجب عقيدة الردع المتكامل التي نتبعها، ويتضمن كل عناصر السلطة الأميركية" الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية.

أمر "غير اعتيادي"

واعتبر قائد القوات الجوية في المنطقة الجنرال كين ويلسباك أن فكرة امتلاك كوريا الشمالية سلاحا نوويا مثيرة للمخاوف، خصوصا أن نظام بيونغ يانغ لا يعتبر هذا النوع من الأسلحة أداة ردع غير معدة للاستخدام.

ولفت إلى أنهم "هددوا باستخدام هذه الأسلحة ضد جيرانهم وحتى ضد الولايات المتحدة، وهذا غير اعتيادي.. الدول الأخرى التي تمتلك هذه الأسلحة لا تتحدث بهذه الطريقة ولا بد أن يثير الأمر مخاوف الجميع".

وقال الجنرال ويلسباك إنه في حال أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية، فإن ذلك "سيبدل حتما الوضع" في المنطقة و"سيكون مصدر قلق للعديد من الدول. أعتقد أن هذا سيقلق حتى الصين وروسيا".

وفي ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برامجها العسكرية، أقرت كوريا الشمالية في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي عقيدة جديدة تجيز لها تنفيذ ضربات نووية وقائية، بما في ذلك الرد على هجمات بأسلحة تقليدية، مؤكدة أنها لن تتخلى أبدا عن السلاح النووي.

وأجرت بيونغ يانغ 6 تجارب نووية منذ 2006، كان آخرها في 2017 وكانت الأقوى؛ إذ بلغت قوتها 250 كيلوطنا، وتحدثت بيونغ يانغ عن قنبلة هيدروجين.

وأظهرت صور عبر الأقمار الاصطناعية في الأشهر الأخيرة مؤشرات على نشاط في نفق داخل موقع "بونغيي ري" للتجارب النووية.

وأكدت بيونغ يانغ أنها دمّرت هذا الموقع في 2018 قبل قمة تاريخية بين رئيس كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب شكلت بداية لمرحلة حوار لم تدم طويلا ولم تأت بنتيجة.

وبمواجهة خطاب بيونغ يانغ الحربي، استأنفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما المشتركة المعلقة منذ 2018 بسبب وباء كوفيد-19 والتقارب الدبلوماسي العابر بين سول وبيونغ يانغ.

وزارت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي قبل أيام سول وتوجهت إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين خلال رحلة تهدف إلى تأكيد التزام واشنطن "الثابت" بالدفاع عن كوريا الجنوبية بوجه كوريا الشمالية.

وواشنطن هي الحليف الرئيسي لسيول على الصعيد الأمني، وتنشر حوالي 28 ألفا و500 جندي في هذا البلد.