استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني اليوم السبت برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة العيزرية، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد فايز خالد دمدوم (18 عاما) متأثرا بجروح حرجة إثر إصابته بالرصاص الحي في العنق من قبل جنود الاحتلال، ببلدة العيزرية في القدس".

ونشر ناشطون مقاطع فيديو لشاب مخضب بالدماء، من دون أن تتوفر معلومات إضافية عن ظروف استهدافه.

وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية إن "أعمال شغب" وقعت وتم خلالها "تحييد مهاجم".

من جهتها، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن "مسؤول أمني" لم تذكر اسمه قوله إن شابا فلسطينيا حاول إلقاء زجاجة حارقة على القوات الإسرائيلية فأطلقت عليه النار.