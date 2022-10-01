ألمانيا تبدي موقفا محبطا لأوكرانيا بشأن انضمامها للناتو

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رد فعل متحفظا بشأن طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، في وقت بدأت فيه زميلتها وزيرة الدفاع كريستينا لامبرشت زيارة مفاجئة لمدينة أوديسا الأوكرانية.

وفي ردها على سؤال عن موقفها من الطلب الأوكراني، قالت وزيرة الخارجية -في مقابلة مع التلفزيون الألماني أمس الجمعة- "سنواصل دعم أوكرانيا في حقها في الدفاع عن نفسها، حتى بالأسلحة الثقيلة، لكننا أيضا نبذل كل ما في وسعنا، حتى لا تنجر دول أخرى ولا ينجر الناتو إلى هذه الحرب".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقّع -أمس الجمعة- على طلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي هو ورئيس وزرائه ورئيس البرلمان، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية لروسيا.

وأعربت الوزيرة الألمانية -في أثناء المقابلة- عن قناعتها بأن بوتين يواصل عزل نفسه دوليا عبر ضم المزيد من المناطق الأوكرانية، ورأت في ضم روسيا لأراض أوكرانية "سرقة أراض بأقسى أشكال العنف".

وأكدت بيربوك أن المهم الآن دعم أوكرانيا في حربها الدفاعية والتوضيح لبوتين أن "العالم يقف متحدا ضدك"، مشيرة إلى أن الدول التي قالت في بداية الحرب إنه شأن أوروبي، أوضحت الآن أنها لا تقف إلى جانب روسيا.

يذكر أن أحد أن أحد شروط الانضمام للناتو ألا تكون الدولة المرشحة للانضمام للحلف متورطة في صراعات دولية وخلافات حدودية.