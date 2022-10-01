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أردوغان يكشف عن موعد الإنتاج المتسلسل للسيارة التركية "توغ"

epaselect epa08091794 Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) during a ceremony to announce the first domestically-designed Turkish automobile boards a TOGG prototype model (L) in the Gebze district of Kocaeli, Turkey, 27 December 2019. Production facilities were announced to be completed in 2021 and the first car to be produced in 2022. Turkey has mobilized 750 million Turkish liras (over 126 million US dollar) to fund innovation and regional development, according to the country's industry and technology minister. Media reports said that Erdogan already ordered one of the fully electric powered cars for himself. EPA-EFE/ERDEM SAHIN
أردوغان يركب نموذجا من سيارة "توغ" محلية الصنع خلال احتفالية سابقة للإعلان عنها (الأوروبية)
1/10/2022-|آخر تحديث: 2/10/202209:33 AM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعتزم افتتاح مصنع إنتاج السيارة المحلية "توغ" (TOGG) في منطقة غمليك بولاية بورصة (شمال غرب)، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف أردوغان -في كلمة ألقاها أمام البرلمان بالعاصمة أنقرة، اليوم السبت- أنه مع افتتاح مصنع السيارة الكهربائية المحلية يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيتم البدء أيضا بإنتاجها المتسلسل.

واستطرد الرئيس التركي في الحديث عن الإنجازات التي حققتها حكومات حزب العدالة والتنمية في العشرين سنة الماضية، ومن بينها البنى التحتية والناتج المحلي الإجمالي والصادرات وغيرها.

إحدى طرازات السيارة التركية توغ (الفرنسية)

ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، انطلق مشروع السيارة المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، بمشاركة مجموعة "الأناضول"، و"بي إم سي" (BMC)، و"كوك" القابضة، ومجموعة "توركسيل" (Turkcell)، و"زورلو" (Zorlu) القابضة، واتحاد الغرف والبورصات التركية.

وديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/تموز 2020، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مجمعا يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة المحلية، ويقع في قضاء "غمليك" بولاية بورصة، شمال غربي البلاد.

المصدر : وكالة الأناضول