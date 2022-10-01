أردوغان يكشف عن موعد الإنتاج المتسلسل للسيارة التركية "توغ"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعتزم افتتاح مصنع إنتاج السيارة المحلية "توغ" (TOGG) في منطقة غمليك بولاية بورصة (شمال غرب)، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف أردوغان -في كلمة ألقاها أمام البرلمان بالعاصمة أنقرة، اليوم السبت- أنه مع افتتاح مصنع السيارة الكهربائية المحلية يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيتم البدء أيضا بإنتاجها المتسلسل.

واستطرد الرئيس التركي في الحديث عن الإنجازات التي حققتها حكومات حزب العدالة والتنمية في العشرين سنة الماضية، ومن بينها البنى التحتية والناتج المحلي الإجمالي والصادرات وغيرها.

ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، انطلق مشروع السيارة المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، بمشاركة مجموعة "الأناضول"، و"بي إم سي" (BMC)، و"كوك" القابضة، ومجموعة "توركسيل" (Turkcell)، و"زورلو" (Zorlu) القابضة، واتحاد الغرف والبورصات التركية.

وديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/تموز 2020، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مجمعا يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة المحلية، ويقع في قضاء "غمليك" بولاية بورصة، شمال غربي البلاد.