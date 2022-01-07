كورونا.. أفريقيا تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة ومنظمة الصحة العالمية تتحدث عن تسونامي وبائي سريع ومربك

تخطت القارة الأفريقية عتبة 10 ملايين إصابة مسجلة بكوفيد-19، فيما تواصل أوروبا تسجيل أرقام قياسية، بالتزامن مع تحذير منظمة الصحة العالمية من تسونامي إصابات بكورونا ضخم وسريع يربك الأنظمة الصحية حول العالم.

وسجل ما لا يقل عن نحو 400 ألف إصابة خلال الأيام السبعة الماضية في أفريقيا، بمتوسط 44501 إصابة يوميا.

وشهدت القارة السمراء في الأيام الأخيرة مستويات إصابة غير مسبوقة منذ ظهور الجائحة، بلغت ذروتها بين 29 ديسمبر/كانون الأول 2021 و4 يناير/كانون الثاني 2022.

وبدأت الموجة الحالية في القارة السمراء، وهي الرابعة، بعد أيام فقط من رصد المتحورة أوميكرون لأول مرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في بوتسوانا وجنوب أفريقيا.





ولا يزال البلدان الأخيران الأكثر تضررا في أفريقيا من حيث الأرقام المطلقة بتسجيلهما معا نحو 3 ملايين و500 ألف إصابة اعتبارا من 6 يناير/كانون الثاني.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فمن بين 54 دولة ومنطقة في القارة الأفريقية، سجلت 8 منها في الأيام الأخيرة أعلى حصيلة إصابات أسبوعية منذ بداية الوباء، وهي موريتانيا والرأس الأخضر وغينيا ومالي وساحل العاج وبوروندي وموزمبيق وزامبيا.





أوروبا

وفي بريطانيا، سجلت السلطات الصحية 195 ألفا و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت البلاد 344 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية أمس الخميس.

وفي فرنسا، أصبحت جائحة كورونا قضية سياسية، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد عددا قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا تعد الأعلى في أوروبا.

وتحاول السلطات احتواء تفشي متحور أوميكرون بعدما سجلت البلاد 332 ألفا و252 إصابة جديدة.

وفي ألمانيا، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح أمس عن حدوث زيادة مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد.





الصين

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 174 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الخميس، مقابل 189 في اليوم السابق عليه.

وقالت اللجنة في بيان إن 116 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 132 قبل يوم. وسُجلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليمي خنان وشنشي، ورصد إقليم تشجيانغ حالات جديدة أيضا.

وسجلت الصين 45 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، دون تغيير عن العدد المسجل في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الخميس 103 آلاف و295 إصابة مؤكدة. ولم تُسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.





تسونامي

من جهته، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن ما وصفه بتسونامي إصابات كورونا هو ضخمٌ وسريع ويربك الأنظمة الصحية حول العالم.

وقال غيبريسوس إن 109 دول ستفقد هدف تطعيم 70% من سكانها بحلول يوليو/تموز المقبل بالنظر إلى التطعيمات الحالية.

وأضاف أن متحور أوميكرون يبدو أقل خطورة مقارنة بدلتا، لكن في المقابل لا ينبغي تصنيفه على أنه خفيف.

وأوضح غيبريسوس أن متحور أوميكرون له تأثير أخف على الأشخاص الملقحين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على وجه الخصوص، مقارنة بمتحور دلتا.

واستدرك بالقول "لا يمكن وصف متحور أوميكرون بأنه ذو تأثير خفيف، فهو مثل المتحورات السابقة يُدخل المصابين إلى المستشفيات ويودي بحياة الناس".

اللقاحات فعالة

من جهتها، أكدت ماريا فان كيركوف، قائدة فريق منظمة الصحة العالمية لمكافحة "كوفيد-19″، أن جميع اللقاحات المضادة لكورونا الحالية فعالة ضد متحور أوميكرون.

وأضافت أنه بفضل التطعيمات بشكل عام لم يصبح متحور أوميكرون أكثر خطورة، ودعت الجميع مجددا للحصول على لقاحاتهم.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 297 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5 ملايين و817 ألفا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.