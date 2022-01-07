طهران: لدينا القدرة على إغلاق مضيق هرمز إذا دعت الضرورة

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تانغسيري، إن بلاده تعمل على توفير الأمن وحماية مضيق هرمز، ولا نية لها الآن في إغلاقه.

لكن القائد العسكري الإيراني أكد أن لدى إيران القدرة على إغلاق المضيق إذا ما دعت الضرورة لذلك، مضيفا أن بلاده لن تمنع أي طرف من العبور من المضيق ما دامت هي تستفيد منه، وأنه بمساعدة دول المنطقة يمكن ضمان الأمن والاستقرار فيها.

وأوضح المسؤول الإيراني أن -من وصفهم بالأعداء- يعملون على إخافة دول المنطقة من إيران، بترويج شائعات بأنها ستغلق المضيق.

وفي سياق ذي صلة، أكد تانغسيري أن الرد الإيراني على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي سيكون قويا وشاملا، ولن يبقى محدودا في المنطقة فقط، حسب قوله.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق الشهر الماضي مناوراته البحرية والبرية والجوية جنوبي إيران، تحت اسم "الرسول الأعظم 17".

وأجرى الحرس تدريبات على التصدي لهجوم مفترض على الجزر المطلة على مضيق هرمز باستخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة، كما اختبر صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة لإطلاق صواريخ باليستية من نوع أرض-أرض وأرض-بحر، واختبار طائرات مسيرة.

وفي ختام المناورات، قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور إن التدريبات أجريت بنجاح وفق الخطط العسكرية المرسومة.