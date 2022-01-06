الأردن.. مجلس النواب يقر تعديلات دستورية توسّع صلاحيات الملك وتؤسس لحكومات حزبية

عمّان- بعد نحو 60 ساعة من المناقشات النيابية على مدى 9 جلسات استمرت أسبوعا، أقر مجلس النواب الأردني 30 تعديلا جديدا على الدستور أرسلتها الحكومة، بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وصوّت لصالح التعديلات الدستورية 104 نواب ورفضها 8 نواب، من أصل 112 نائبا حضروا جلسة التصويت.

الحكومة وصفت التعديلات الدستورية بأنها "خارطة طريق" للمرحلة السياسية الجديدة التي ستشهدها المملكة، مرحلة تكون قواعد اللعبة فيها مختلفة عن السابق، عنوانها حكومات مشكلة بناء على أغلبية حزبية في البرلمان.

في حين رأى نواب أن جزءا من تلك التعديلات شكلت تراجعا حقيقيا لمنسوب الديمقراطية في الأردن، وسحبا لصلاحيات السلطة التنفيذية، وذلك من خلال إنشاء مجلس للأمن القومي يسحب صلاحيات السلطة التنفيذية في السياسة الخارجية وملفات داخلية، ويضعها بيد الملك.

وكان استهل مجلس النواب الأردني مناقشة التعديلات الدستورية الثلاثاء قبل الماضي، إلا أن حالة من الفوضى والعراك بين النواب أدت لرفع الجلسة، واستأنف المجلس جلساته منذ الأحد الماضي وعلى مدى أسبوع ليفرغ منها مساء اليوم الخميس.

توسيع وسحب للصلاحيات

وفي التفاصيل، فقد وافق مجلس النواب على 26 تعديلا حكوميا على الدستور، في حين رفض 4 تعديلات. وشملت التعديلات جملة من المحاور، أبزها توسيع صلاحيات الملك عبد الله الثاني في تعيين كل من مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك، وقبول استقالاتهم منفردا ودون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين بذلك.

إضافة لإنشاء مجلس للأمن القومي، يدعو الملك لانعقاده ويصادق على قراراته، وتحديد مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وإقرار آليات لعزل رئيس مجلس النواب وقبول استقالته، وتخفيض سن المرشح للانتخابات النيابية من 30 إلى 25 عاما، وتمكين المرأة وذوي الإعاقة، ومنع الجمع بين الوزارة وعضوية مجلسي النواب والأعيان.

الملك يرأس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية الجديد (الأناضول)

مجلس الملك

الحكومة الأردنية أضافت لمخرجات اللجنة مادة جديدة للدستور نصت على إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، يتولى القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويرأسه الملك، ويضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات، وعضوين يعينهما الملك.

ويتولى المجلس الجديد جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة، والأمن الوطني والسياسة الخارجية، والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة في عملية صنع القرار، واتخاذ القرارات السيادية، وبناء الإستراتيجيات العليا بين أذرع الدولة السياسية والأمنية، والحفاظ على حياد المؤسسات الأمنية والعسكرية من أي تجاذبات سياسية قد تنعكس على أدائها.

بيد أن مجلس النواب عدل على المقترح الحكومي بتغيير اسم المجلس ليكون "مجلس الأمن القومي"، وألغى النص بأن يكون الملك رئيسا لهذا المجلس لأن "الملك رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية"، بحسب قرار اللجنة، ويجتمع المجلس في حالة الضرورة، وبدعوة من العاهل الأردني أو من يفوضه.

استقلالية الأحزاب

ويرى مقرر لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية ليث نصراوين أن التعديلات تحقق استقلالية الجهة المشرفة على عمل الأحزاب السياسية، بحيث تنتقل من السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة التنمية السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال للجزيرة نت إن التعديلات تمكّن بشكل دستوري المرأة والشباب، بحيث تلتزم الدولة بتمكينهم وتكريس المساواة أمام القانون، إذ تم إدخال فقرة جديدة للمادة السادسة من الدستور وتنص على أن تكفل الدولة تمكين المرأة وعملها للقيام بدور أعلى في بناء المجتمع، وبما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

كما اشتملت التعديلات على "دسترة مبادئ وقيم عليا مثل المواطنة واحترام سيادة القانون، ونشر ثقافة التسامح"، بحسب اللجنة.





ضمانة حقيقية

ويرى وزير الإعلام الأردني الأسبق محمد المومني أن مجلس الأمن القومي من شأنه أن يرفع عن كاهل الحكومات الحزبية القادمة جملة القرارات غير الشعبية، لكن تلك القرارات ضرورية للأمن القومي الأردني والسياسة الخارجية، وهنا تكمن أهمية هذا المجلس.

وقال المومني للجزيرة نت إن "المجلس يشكل ضمانة حقيقية للمضي قدما في مرحلة الحكومات الحزبية، ويؤسس لكثير من التفاهمات والتنسيق الذي تحتاجه الحكومات البرلمانية المنبثقة عن الأغلبية الحزبية".

ووفق أحكام المادة 40 من الدستور، فإن الملك يمارس صلاحياته من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الذي يكلفه بإدارة شؤون المملكة، وهو مصون عن كل تبعة ومسؤولية.

تخوف من الأحزاب

على الطرف الآخر، يرى المحلل السياسي منذر الحوارات أن التعديلات الدستورية جاءت للحد من صلاحيات السلطة التنفيذية القادمة، وتقييد لولايتها العامة، خاصة عند الحديث عن تأسيس مجلس للأمن القومي يعنى بالسياسة الخارجية والأمن وملفات داخلية.

ويضيف الحوارات للجزيرة نت أن التخويف من الأحزاب السياسية الصاعدة من التدخل في هياكل البنية الأمنية والمؤسساتية، وأن تصبغها بالصبغة الحزبية وتدخلها بالعمل السياسي، هو كلام "يتنافى مع الديمقراطية وحرية الاختيار".

ويرى أن التشكيك في القوى السياسية المحلية معناه القناعة الأكيدة بعدم أهلية المجتمع المدني بأن يفرز مؤسساته التي تقود البلد، مما يؤشر على أن هذه الخطوة شكلية.

وبين من يقرأ في تلك التعديلات نقلة نوعية تأتي بحكومات حزبية من اختيار الشعب، ومن يرى أن صلاحيات تلك الحكومات مصادرة منها قبل توليها زمام المسؤولية، وافق المجلس على التعديلات، في انتظار مناقشة قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية المعول عليها للإصلاح السياسي.