لوبس: استخدم عبارة مبتذلة بحق غير الملقحين.. تصريحات ماكرون التسعة الصادمة للفرنسيين

قالت مجلة لوبس (L’Obs) الفرنسية إن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون صدرت عنه منذ وصوله للحكم كثير من التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل، من كلامه عن "المال غير المنطقي" إلى وصفه ناسًا بأنهم "لا شيء"، مما أثار صدمة لكثير من الفرنسيين.

وكان آخر ما قاله ماكرون هو وعيده غير الملقحين باتخاذ إجراءات تزعجهم للغاية، قائلا بعبارة بذيئة: "غير الملقحين، أحب أن أزعجهم (emmerder)"، وقد أثارت هذه العبارة الصغيرة في لقائه مع قرّاء لوباريزيان (Le Parisien) ضجة كبيرة، لكنه أكد في مقابلته الأخيرة مع القناة الفرنسية الأولى و"إل سي إي" (LCI) أنه يريد أن يلعب دور التهدئة، وأبدى أسفه على التصريحات المثيرة للجدل التي اعتاد عليها، خاصة أنها تضاعفت منذ وصوله إلى الإليزيه.

وإليكم التصريحات التسعة التي اختارتها المجلة وجمعتها في شريط مصور، معتبرة أنها الأكثر صدمة للفرنسيين.

1- "دعهم يأتون إلي"

في خضم عاصفة ألكسندر بينالا، المكلف السابق بمهمة في الرئاسة الفرنسية، حاول ماكرون يوم 24 يوليو/تموز 2018 أن ينهي الجدل المحتدم، واختار إستراتيجية الهجوم، فقال أمام اجتماع لنواب حزبه "لا يمكنك أن تكون زعيما في الأوقات المريحة وتتهرب من المسؤولية في الأوقات الصعبة. إذا كانوا يريدون شخصا مسؤولا، فها هو أمامكم، دعهم يأتون إليه. وهذا الشخص المسؤول، يعمل بأمر الشعب الفرنسي صاحب السيادة".

2- "أعبر الشارع وأجد لك عملا"

في 15 سبتمبر/أيلول 2018، التقى ماكرون بشاب بستاني عاطل عن العمل في حديقة الإليزيه، فاقترح عليه أن يبحث عن وظيفة في الفنادق أو المقاهي أو المطاعم أو في شركات الإنشاءات، وأضاف: "العمل.. أعبر الشارع وأجده لك".

3- "رجل الغال المقاوم للتغيير"

وأثناء زيارته للدانمارك يوم 29 أغسطس/آب 2018، أعرب ماكرون عن إعجابه بالنموذج الدانماركي "للأمن المرن"، مستهزئا في المقابل "برجل الغال المقاوم للتغيير"، في إشارة إلى الفرنسيين.

4 – "مال غير منطقي"

وفي مقطع فيديو نشره مدير اتصالات ماكرون يوم 12 يونيو/حزيران 2018 على تويتر، أعرب الرئيس عن أسفه لأننا نصرف "مالا غير منطقي في الحد الاجتماعي الأدنى"، لأن "الفقراء يبقون فقراء"، و"يجب أن يكون لدينا شيء ما يساعد الناس في تدبير أمورهم".

5 – "إفساد الأمور"

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أثناء رحلة إلى منطقة كوريز، تحدث ماكرون بسخرية موجها كلامه إلى مسؤول محلي، ومعرّضا في نفس الوقت بوفد الاتحاد العام للشغل المرافقين لعمال مطرودين من إحدى شركات توريد السيارات، فقال "بالنسبة للبعض، بدلا من إفساد الأمور، من الأفضل أن يذهبوا ويبحثوا لعلهم يستطيعون الحصول على وظائف هناك".

6 – "الكسالى"

وقبل أيام قليلة من بدء التعبئة ضد تعديل قانون العمل، صرّح ماكرون خلال زيارة لليونان يوم 8 سبتمبر/أيلول 2017، قائلا "لن أستسلم لأي شيء، لا للكسالى ولا للمتشككين ولا للمتطرفين"، وبعد يومين أوضح أنه كان يستهدف "كل من يعتقد أنه لا ينبغي لنا التحرك في أوروبا وفرنسا".

7 – "بلد غير قابل للإصلاح"

"فرنسا ليست دولة قابلة للإصلاح. لقد حاول الكثيرون ولم ينجحوا، لأن الفرنسيين يكرهون الإصلاحات"، هذا ما قاله الرئيس يوم 24 أغسطس/آب 2017 أمام الجالية الفرنسية في بوخارست، مضيفا أن "تغيير البلاد في عمقها لتجد المصير المقدر لها، هذه هي المعركة التي يحلم بها الفرنسيون".

8 – "ناس ليسوا بشيء"

"المحطة هي مكان تلتقي فيه بأشخاص ناجحين وأشخاص هم لا شيء"، هذا ما قاله ماكرون يوم 29 يونيو/حزيران 2017، في افتتاح حاضنة الشركات الناشئة في هال فريسني بباريس.

9 – "كواسا كواسا"

"كواسا كواسا لا تصطاد إلا القليل، إنها تجلب القمريين، ولكن الأمر مختلف"، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي مازحا، في إشارة إلى قوارب جزر القمر الضعيفة التي يشبهها ضمنيا بتلك التي يستخدمها المهاجرون أحيانا، وذلك خلال زيارة لمركز إنقاذ في موربيهان بشمال فرنسا يوم 1 يونيو/حزيران 2017.