حادث سير بمدينة أريحا يودي بحياة 8 فلسطينيين

نابلس- توفي 8 مواطنين فلسطينيين بعد عصر اليوم الخميس إثر حادث سير مروع وقع قرب بلدة فصايل في الأغوار الفلسطينية شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة ومتوسطة ونقلوا إلى المستشفيات.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات إن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية خاصة تقل عددا من العمال وبين شاحنة (صهريج) لنقل الإسمنت السائل وهي فلسطينية أيضا.

وأكد ارزيقات في بيان له وصل الجزيرة نت نسخة منه، أن المتوفين الثمانية، وهم جميعهم من بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، نقلوا إلى مستشفى أريحا الحكومي، في حين أوقفت الشرطة الفلسطينية سائق الشاحنة.

وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس -ووفق ما نشره وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي- الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام غدا الجمعة حدادا على "عمالنا شهداء لقمة العيش"، وقدم تعازيه لأسرهم وذويهم.

وأعلنت بلدة عقربا الإضراب الشامل حدادا على أرواح المتوفين، في حين هرع معظم الأهالي -وفق حديث ضابط الإسعاف يوسف ديرية للجزيرة نت- إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث نقل المتوفون من أجل المشاركة في مواساة ذويهم في هذه الفاجعة.