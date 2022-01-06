في ذكرى الهجوم على الكونغرس.. بايدن يوجه سيلا من الاتهامات لسلفه ترامب

اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه دونالد ترامب اليوم الخميس بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، بعدما خسر الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في خطاب بالذكرى السنوية الأولى للهجوم على مقر الكونغرس "للمرة الأولى في تاريخنا، يحاول رئيس خسر الانتخابات منع الانتقال السلمي للسلطة، بينما انتهكت عصابة عنيفة حرمة الكابيتول".

وتابع بايدن كيل الاتهامات لسلفه وقال "إن ترامب لم يفعل شيئا لساعات سوى متابعة التلفاز بينما كان الكابيتول يتعرض للهجوم، بل إنه روج لأكاذيب بشأن انتخابات 2020 التي كانت أكبر دليل على الديمقراطية في الولايات المتحدة".

واعتبر أن ما حدث خلال اقتحام الكونغرس لم يحدث خلال الحرب الأهلية في أميركا، مشددا على أن المقتحمين لم يكونوا مجموعة من السياح، "لكنهم كانوا مجموعة رعاع".

ووصف ما جرى بأنه "تمرد مسلح"، وأن الجناة لم يسعوا لتثبيت إرادة الناس، لكن لسلبهم إياها، "ليس من السعي لانتخابات حرة ونزيهة، ولكن إلى قلبها".

ولفت الرئيس الأميركي إلى إصابة أكثر من 140 ضابط شرطة جراء الهجوم وتعرضهم لهجمات شديدة العنف، مشيرا إلى شهادة أحد أفراد الشرطة بأن ذاك اليوم كان مثل معارك العصور الوسطى.

الديمقراطية في خطر

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة والعالم يعيشان معركة بين الديمقراطية والاستبداد، وقال "نعيش منعطفا تاريخيا، سواء في الداخل أو الخارج".

وأضاف "لن أسمح لأي كان بطعن الديمقراطية، سأصمد أمام هذا الخرق وسأدافع عن هذه الأمّة".

وحذر بايدن من أن الديمقراطية مهددة، لكن أكد أنه لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة دولة تقبل العنف السياسي.