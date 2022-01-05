الشيخ صالح اللحيدان.. الموت يغيب عضو هيئة كبار العلماء في السعودية

تعرّض عالم الشريعة والداعية السعودي لأزمة صحية قبل نحو 3 أسابيع دخل إثرها غرفة العناية المركزة حتى أعلنت أسرته خبر وفاته فجر اليوم.

توفي اليوم الأربعاء الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

وقبل نحو 3 أسابيع تعرّض عالم الشريعة والداعية السعودي لأزمة صحية دخل إثرها غرفة العناية المركزة حتى أعلنت أسرته خبر وفاته فجر اليوم في تغريدة على تويتر.

رحلة طويلة

ـ عام 1932: ولد بمدينة البكيرية بمنطقة القصيم.

ـ ينتسب الشيخ صالح لأسرة اللحيدان التي ينتهي نسبها إلى إسماعيل بن رميح العريني (ت 970 هـ).

ـ عام 1959: تخرج من كلية الشريعة بالرياض.

ـ بعد تخرجه عمل سكرتيرا وملازما قضائيا لمفتي الديار السعودية السابق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ـ عام 1963: عيّن مساعدا لرئيس المحكمة الكبرى في الرياض.

ـ عام 1964: أصبح رئيسا للمحكمة.

ـ عام 1969: حصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء.

ـ عام 1970: عيّن قاضي تمييز وعضوا في الهيئة القضائية العليا.

ـ عام 1971: أصبح عضوا في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها، وعضوا في رابطة العالم الإسلامي.

ـ أسّس مجلة راية الإسلام، وتولى رئاسة تحريرها.

ـ عام 1982: عيّن رئيسا للهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، ونائبا لرئيس المجلس في غيابه.

ـ عام 1992: عين رئيسا للمجلس في الهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الأعلى.

ـ 14 فبراير/شباط 2009: صدر قرار ملكي بإعفائه من رئاسة القضاء العدلي، وتعيين رئيس مجلس الشورى صالح بن حميد مكانه إثر حملة إعلامية شرسة ضد اللحيدان عندما أفتى بجواز قتل السلطات لأصحاب القنوات الفضائية المخلة بالآداب بعد صدور حكم قضائي بذلك.

ـ ألقى العديد من الدروس في المسجد الحرام، وفتاوى في برنامج "نور على الدرب" بالتلفزيون السعودي.

ـ له العديد من المحاضرات والندوات والمشاركات في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.

المؤلفات:

ـ شرح القواعد الأربع.

ـ فضل دعوة محمد بن عبد الوهاب.

ـ إيضاح الدلالة في وجوب الحذر من أصحاب الضلالة.

ـ شرح حديث معاذ "حق الله على عبيده".

وفاته

ـ تعرض قبل أسابيع من وفاته لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ـ 5 يناير/كانون الثاني 2022: توفي عن عمر ناهز 90 عامًا بعد معاناة من المرض.