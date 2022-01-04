الاحتلال قرر الإفراج عنه.. الأسير أبو هواش ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية ويعانق الحرية

قال المحامي الفلسطيني جواد بولص إن النيابة العسكرية الإسرائيلية وافقت على الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

وأضاف بولص -وهو محامي الأسير أبو هواش- للجزيرة أنه تم التوصل إلى تسوية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يوقف بموجبها أبو هواش إضرابه، في حين تعلن إسرائيل أن الأمر الإداري الحالي ينتهي يوم 26 فبراير/شباط المقبل ولن يتم التجديد له.

وأوضح بولص، وهو في طريقه إلى مستشفى أساف هروفيه جنوب تل أبيب حيث يرقد أبو هواش في وضع صحي خطير، أن الأسير حقق انتصارا بإرادته وصموده ومعاناته بعد 141 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام.

وأضاف المحامي بولص أن هذه النتيجة جاءت ثمرة تضافر صمود أبو هواش وجهود شعبية وقانونية وسياسية فلسطينية مصرية.

وأكدت مراسلة الجزيرة أن أبو هواش وافق على التسوية وعلق إضرابه عن الطعام.

وهنأت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير أبو هواش بالتوصل لاتفاق يقضي بإنهاء إضرابه عن الطعام.

وقال مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان -خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة- إن سلطات الاحتلال قدمت تعهدا للوسطاء بعدم تجديد الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش، وأشاد بجهود فصائل المقاومة الفلسطينية والقوى الشعبية التي دعمت قضيته.





محاولة اقتحام

وتصدى نشطاء ومتضامنون مع الأسير أبو هواش لمحاولة عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحام غرفة الأسير داخل المستشفى، وذلك عقب إعلان أبو هواش وقف الإضراب عن الطعام نتيجة التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عنه.

وكان النشطاء قد شكلوا جدارا بشريا لمنع بن غفير من دخول الغرفة، وبعد مشادات كلامية بينه وبين النشطاء تدخل أفراد الشرطة الإسرائيلية، وأخرجوا النائب والنشطاء من ممرات المستشفى.

وسبق للنائب الإسرائيلي أن حاول اقتحام غرفة الأسير مقداد القواسمي في مستشفى كابلان عندما كان مضربا عن الطعام قبل نحو شهرين.





مواقف وتصريحات

من جهته قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية أُبلغت بحل مسألة الأسير أبو هواش، وإنه يعتقد أن ذلك أمر جيد.

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة أوضحت دوما أن المحتجزين يجب أن يحاكموا وفقا للإجراءات القانونية أو يطلق سراحهم.

وفي السياق، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن "انتصار" الأسير هشام أبو هواش على السجان الإسرائيلي هو "امتداد لصمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".

وأضافت في بيان أنه انتصار جديد يسجله الأسير هشام أبو هواش ليؤكد مجددا على قدرة شعبنا الفلسطيني وأسراه البواسل على الانتصار في كل معركة يخوضونها مع الاحتلال.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قد قالت إن 50 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية سيبدؤون الليلة إضرابا مفتوحا عن الطعام، تضامنا مع الأسير أبو هواش.

كما شارك عشرات المواطنين في ميدان المنارة برام الله في وقفة إسناد ودعم للأسير، ونددوا بتعنت سلطات الاحتلال في مواصلة احتجاز الأسير أبو هواش رغم حالته الحرجة.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن جهود مكثفة تبذل عبر اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري عنه.

اتصال مع مصر

وكانت حركة حماس قالت إنها تواصلت مع مصر لبحث قضية الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع قوله "أبلغنا مصر أن قضية الأسير أبو هواش تُوتِّر الشارع الفلسطيني، وأن هناك حالة غضب وغليان جراء استمرار تجاهل إسرائيل لمعاناة الأسير".

وأوضح أن كافة الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني لمنع ووقف التغوّل والاستفراد بالأسير أبو هواش، وحذر من أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالتمادي في ذلك، وأنها ستنتصر لقضيته.

ويمر أبو هواش بوضع صحي حرج للغاية، إذ يعاني من غيبوبة شبه كاملة نتيجة نقص الأملاح والفيتامينات والبروتينيات في دمه، بحسب هيئة شؤون الأسرى.

واعتقلت إسرائيل الأسير أبو هواش يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.