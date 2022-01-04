الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

في مارس/آذار الماضي أدت الحكومة المستقيلة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة تضم 15 وزيرا، وجاءت تلك الحكومة بعد أن أعاد أمير الكويت تكليف الشيخ صباح خالد الصباح بتشكيلها في 24 يناير/كانون الثاني الماضي إثر تقديم استقالة حكومته في وقت سابق من الشهر ذاته

أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، وذلك لمباشرة أعمالها في مجلس الأمة وفقا للمادة "91" من الدستور الكويتي.

والثلاثاء الماضي، أعلن الديوان الأميري الكويتي تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح، حيث استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في دار اليمامة رئيس الوزراء، لتلقي أسماء التشكيلة التي تتضمن 15 وزيرا.

وتسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التشكيل الوزاري طبقا لصلاحياته الجديدة التي أصدرها أمير الكويت.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ذكرت وكالة الأنباء الكويتية -نقلا عن مرسوم أميري- أن أمير البلاد أصدر قرارا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له بصفة مؤقتة.

وكان أمير البلاد قد قبل في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استقالة الحكومة السابقة لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بعيد إصدار مرسوم للعفو عن رموز للمعارضة في الخارج، وهي ثاني استقالة يقدمها رئيس الوزراء منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.