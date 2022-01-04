جيش الاحتلال الإسرائيلي: عطل فني وراء تحطم المروحية قبالة حيفا

كشفت نتائج تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن عطلا فنيا كان وراء سقوط مروحية عسكرية مساء أمس الاثنين قبالة حيفا، مما أدى لمقتل طيارين وجرح ضابط كان برققتهما.

وقال الجيش اليوم الثلاثاء إن الحادث وقع نتيجة عطل فني وحريق بأحد المحركات.

جاء ذلك وفق ما أفاد به رئيس الفرقة الجوية المسؤولة عن أنشطة التدريب العميد أمير لازار لقناة "كان" الرسمية.

وحاول طاقم المروحية المستخدمة في الجيش الإسرائيلي منذ 25 عاما، القيام بهبوط اضطراري على الماء بعد تشغيل أنظمة الطفو، مما أدى إلى تحطمها.

ويقدر سلاح الجو الإسرائيلي وقت لحظة اندلاع الحريق وحتى لحظة ملامسة المروحية الماء بدقيقة إلى دقيقتين.

وخلال هذه الفترة لم يتمكن طاقم المروحية من الإبلاغ وإرسال استغاثة بسبب انقطاع الكهرباء عنها، وفق المصدر ذاته.

وتمكن الضابط الناجي من تخليص نفسه، وفشل في إنقاذ زميليه حيث كانت المروحية قد امتلأت بالدخان.

سقوط طائرة مروحية إسرائيلية على شواطئ حيفا المحتلة ، والرقابة الإسرائيلية تعلن حظر النشر عبر وسائل الإعلام pic.twitter.com/TAYCn0OPx9 — QASWAR DIWAN (@QaswarDiwan) January 3, 2022

يشار إلى أن المروحية المتحطمة من طراز "يوروكوبتر إيه إس 565 بانثر" (Eurocopter AS565 Panther).

وعقب الحادث، أصدر قائد سلاح الجو الجنرال أميكام نوركين أوامر بتجميد كل التدريبات الجوية، ووقف استخدام مروحيات "عطاليف" مؤقتا، كما شكّل لجنة برئاسة ضابط كبير للتحقيق في أسباب هذا الحادث، الذي نادرا ما يحدث مثله في سلاح الجو الإسرائيلي.