أمير قطر يبدأ زيارة للولايات المتحدة يلتقي خلالها الرئيس الأميركي

بدأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة إلى الولايات المتحدة يلتقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن وعددا من كبار المسؤولين الأميركيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع لويد أوستن.

وتبحث القمة القطرية الأميركية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تعزيز الأمن والازدهار في الخليج والمنطقة، إضافة إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم الشعب الأفغاني، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الزيارة تشكل محطة جديدة على طريق بناء وتعزيز التعاون الإستراتيجي والتشاور المتواصل بين القيادتين والبلدين الصديقين، بما يخدم أهدافهما ومصالحهما المشتركة، ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والسلام العالمي".

وأشارت إلى أنها تتزامن مع استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1972.

ونقلت الوكالة عن سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني قوله إن "العلاقات القطرية الأميركية شهدت قفزة نوعية في السنوات القليلة الماضية، ظهر ذلك من خلال رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتبادل الزيارات على أعلى المستويات".