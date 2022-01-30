بينهم لبنانيون تحدثت تقارير عن اختفائهم مؤخرا.. العراق يعلن قتل 9 عناصر من تنظيم الدولة

يعتقد أن القتلى اللبنانيين من بين عشرات الشباب من مدينة طرابلس الذين تحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن اختفائهم في ظروف غامضة، وسط أنباء عن توجههم نحو العراق للالتحاق بتنظيم الدولة.

أعلن الجيش العراقي مساء أمس السبت مقتل 9 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بـ3 ضربات جوية في قاطع عمليات محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد)، وقال إنهم متورطون في هجوم على موقع عسكري خلف 11 قتيلا.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي أنه "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة ناحية العظيم التي راح ضحيتها عدد من المقاتلين، تمكن جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، وتم القصاص منهم بتوجيه 3 ضربات دقيقة بواسطة طائرات إف-16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر".

بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عدد من المقاتلين.

تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني @Inss131 وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى التي قامت بهذا العمل الإجرامي pic.twitter.com/6sswRysnuc — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 29, 2022

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية بمقتل 3 لبنانيين منتمين إلى تنظيم الدولة في الضربة الجوية، وهم عمر سيف وبكر سيف وأنس سيف "الملقب بالجزار"، في حين تحدثت أنباء عن مقتل لبناني رابع في الضربة يدعى محمود السيد.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن أهالي الشبان الـ4 "تلقوا هذه الأنباء مساء أمس، وذلك بعد فقدانهم التواصل مع أبنائهم منذ أيام". وأُفيد فجرا "بارتفاع العدد إلى 6 قتلى بعد ورود أنباء عن مقتل اثنين آخرين.

وخلال الأسابيع الماضية، انتشرت أخبار تفيد بفقدان هؤلاء الشبان، إلا أن المعلومات حول مقتلهم انتشرت أمس عبر تطبيق واتساب، كما أكدت المصادر أن "الجهات الأمنية اللبنانية لا تزال تحقّق في الحادثة، إلا أن بعض أهالي الشبان أكدوا خبر مقتل أبنائهم".

ويعتقد أن القتلى اللبنانيين من بين عشرات الشباب من مدينة طرابلس الذين تحدثت تقارير إعلامية عن اختفائهم مؤخرا في ظروف غامضة، وسط أنباء عن توجههم نحو العراق للالتحاق بتنظيم الدولة.

وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي -عبر مقابلة متلفزة في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري- معلومات صحفية متداولة عن مغادرة 37 شابا طرابلس للالتحاق بتنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وتفيد المعلومات بأن "مافيات تضمّ بعض الأشخاص من جنسيات مختلفة تعمل بنشاط على نقل الشبان الراغبين إلى العراق، وذلك بعد أن يتم إقناعهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة عبر التواصل معهم بواسطة شبكة الإنترنت، وربما تأتي الاتصالات التي تهدّدهم بأن عليهم ملفات إرهابية لدى الأجهزة الأمنية لتدفعهم إلى القيام بهذه الخطوة".

وكان تنظيم الدولة شنّ هجوما عنيفا على قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم في محافظة ديالى في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، مما أوقع 11 قتيلا في صفوفها.