مغني راب فرنسي: لا تهنئوني بالعام الجديد فأنا مسلم

بعد أن ضاق ذرعا بتهنئة المسلمين له بالعام الجديد وجه مغني الراب الفرنسي الشهير غيمس رسائل عبر الإنستغرام طالب فيها المسلمين بالتوقف عن التهنئة بالعام الجديد، لأن ذلك لا يتماشى مع دينهم، حسب ما نقلته صحيفة لوفيغارو Le Figaro الفرنسية عن حسابه في الإنستغرام.

وانتقد غاندي "بلال" جونا المعروف بـ"غيمس" ما سماها تصرفات بعض "إخوانه" المسلمين في موسم الأعياد المسيحية قائلا "أرجوكم، أوقفوا عني رسائل "سنة سعيدة"، أنتم تعلمون أني لا أحب ذلك على الإطلاق ولن أجيب عليه، ولكنكم تستمرون في إرسال ذلك طوال يناير ثم فبراير، الغريب أن من يرسلون لي هذه الرسائل مسلمون مثلي، دعونا نركز على ما يخصنا ويجمعنا، ولنحافظ على قيمنا بكل قوة".

كما انتقد غيمس احتفال بعض المسلمين بعيد الميلاد معلقا في البداية على شجرة الميلاد بالقول "عندما أرى أشجار التنوب الكبيرة في بيتَيْ مصطفى وبكاري أدرك أن ثمة نقصا في التركيز داخل تلك البيوت"، أما من يحتفلون بأعياد الميلاد فكانت رسالته لهم "دعوا عنكم هذا، إنه يؤلمني، إنه خطوة أخرى نحو الهلاك".

واستغرب أن بعض المسلمين يحتفلون بعيد الشكر فيما لا يبادلهم غير المسلمين تلك الاحتفالات خلال عيدي الأضحى والفطر، وقال "نحترم لهم احتفالهم بعيد الميلاد، لكن هذا ليس بعيدنا".

وحسب ما جاء في مجلة لوبوان Le Point، فإن بعض متابعي غيمس ردوا على ملاحظاته، فاتهمه البعض بالكيل بمكيالين، فلمَ لا يقلع عن الموسيقى وما يصاحبها من نساء وغير ذلك؟ مشيرين إلى أن الإسلام إن كان حرم الاحتفال بأعياد غير المسلمين فقد حرم كذلك الموسيقى، واتهمه البعض بالاستمرار في عمله جشعا وحبا للمال، فيما طالبه آخرون بوقف نشاطاته الفنية.