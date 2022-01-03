لوبوان: عام 2022.. هذه 10 أحداث ستحتل عناوين الأخبار

قالت مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية إن العام الحالي سيشهد أحداثا كبرى في جميع المجالات، كالانتخابات والمسابقات الرياضية والمحاكمات والأعياد، ولذلك اختارت 10 أحداث رأت أنها الأهم لتلقي عليها الضوء.

وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم أليس بايرو فاسور- أن من أهم هذه الأحداث، الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ومحاكمة تفجير نيس بفرنسا، إضافة إلى الذكرى المئوية الثانية للعالم لويس باستور وغيرها وجاءت هذه الأحداث حسب ترتيبها الزمني على النحو التالي:

1- المتحور أوميكرون

تأسفت المجلة لارتباط بداية العام بالمتحور أوميكرون الذي ظهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وهو شديد العدوى ويوجد اليوم في أغلبية دول العالم، ولا يستبعد -على ضوء التطور الحالي- أن يحل محل المتحور دلتا ليصبح مهيمنا بين معديات كوفيد-19 في أوروبا، مع منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، حسب منظمة الصحة العالمية، مع التذكير بأن هذا المتحور، يقال إن خطره يقل بنسبة 50 إلى 70% عن سابقه دلتا.

2- فرنسا تترأس أوروبا

بعد 13 عاما من رئاستها الأخيرة، تتولى فرنسا لمدة 6 أشهر هذا العام، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري بعد سلوفينيا، وقد كشف الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ستكون مهمته الدبلوماسية الصعبة إعادة التفاهم بين الدول الـ27، أن أولوياته ستكون "إعادة انطلاق الاتحاد وقوته والشعور بالانتماء إليه"، كما سيواجه تنظيم العمالقة الرقميين وإصلاح منطقة شنغن.

3- 400 عام على مولد موليير

وفي سياق آخر، يصادف عام 2022 الذكرى السنوية الـ400 لميلاد الكاتب والمسرحي الفرنسي موليير (جان بابتيست بوكلين)، المولود يوم 15 يناير/كانون الثاني 1622 في باريس، الذي أبدع نحو 30 مسرحية كوميدية بين الشعر والنثر، وهو أشهر كاتب مسرحي فرنسي عبر العصور، ولا يزال مرجعا في الأدب العالمي، ولذلك ستقام العديد من الأحداث هذه السنة، لتخليد ذكرى صائغ الذهب الكوميدي هذا.





4- دورة ألعاب بكين

بعد أشهر قليلة من أولمبياد طوكيو، ستصنع بكين بدورها -كما يقول الكاتب- الحدث الرياضي العالمي، بين 4 و20 فبراير/شباط مع الدورة 24 للألعاب الأولمبية الشتوية، في 3 أماكن (يانكينغ وتشانغجياكو وبكين) حيث ستقام ألعاب الجليد مثل التزلج على الجليد والزلاجة وهوكي الجليد، إلا أن الدعوات لمقاطعة هذا الحدث تتزايد، لإدانة الاضطهاد الذي يمارس على الإيغور في إقليم شينجيانغ غربي البلاد.

5- إغلاق إكسبو دبي العالمي

انطلق المعرض العالمي الأول الذي ينظم في الشرق الأوسط وسط ضجة كبيرة في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وسيغلق أبوابه في 31 مارس/آذار 2022، بعد أن تأجل لمدة عام بسبب أزمة وباء كورونا، وهو أول حدث كبير منذ بداية الجائحة.

ويأتي معرض دبي بعد 170 عاما من المعرض العالمي الأول في لندن عام 1851، وقد قامت الإمارة لإعداده ببناء موقع بمساحة 4.3 كيلومترات مربعة في الصحراء على مشارف دبي، واستضافت 191 جناحا، يمثل كل واحد منها دولة، في مطمح لاستقبال 25 مليون زائر.

توقعات بفوز ماكرون بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية (غيتي)

6- الانتخابات الفرنسية

وفي فرنسا، سيعرف اسم الرئيس الثاني عشر للجمهورية الخامسة يوم 24 أبريل/نيسان 2022، من بين 30 مرشحا حتى الآن، من المتوقع أن يؤمن نصفهم الشروط اللازمة للبقاء في السباق، علما بأن جميع استطلاعات الرأي تقريبا تضع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في صدارة الجولة الأولى، مع وضع أحدها مرشحة الحزب الديمقراطي الليبرالي فاليري بيكريس بين القادرين على الفوز في الانتخابات.

7- محاكمة هجوم نيس

وذكرت المجلة أن محاكمة تفجير نيس الذي وقع يوليو/تموز 2016 وخلف 86 قتيلا وأكثر من 400 جريح، ستعقد في الفترة بين الخامس من سبتمبر/أيلول و15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس، وسيمثل أمامها 8 متهمين بينهم 3 بتهمة "تكوين جماعة إرهابية إجرامية".

8- الانتخابات النصفية الأميركية

أما في الولايات المتحدة -كما تقول المجلة- فسيدعى المواطنون إلى صناديق الاقتراع في أول ثلاثاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لتجديد مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وهي تعني ضمنيا الحكم على تصرفات الرئيس الحالي جو بايدن، بعد عامين من اليوم التالي لانتخابه.





9- بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

ومن الأحداث المهمة هذه السنة كذلك -حسب المجلة- تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول في قطر، ولم يسبق لأي نسخة سابقة من البطولة العالمية أن تم تنظيمها في هذه الفترة من السنة، وذلك لتجنب الطقس الحار في التواريخ التي تقام فيها المنافسة عادة.

10- الذكرى المئوية لميلاد باستور

وسيكون عام 2022 أيضا -في وقت قد لا تكون فيه الأزمة الصحية قد انتهت- فرصة للاحتفال بالبحوث العلمية والطبية عن طريق الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لميلاد لويس باستور، المولود في 27 ديسمبر/كانون الأول 1822، وهو مكتشف لقاح داء الكلب، ورائد قواعد النظافة الأساسية وإجراءات التباعد.