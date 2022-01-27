بايدن يتعهد بترشيح امرأة سوداء للمحكمة العليا قبل نهاية فبراير

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا نيته ترشيح امرأة سوداء لتكون الأولى في المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية أميركية، في خطوة وصفها بأنها "متأخرة جدا".

وقال بايدن اليوم الخميس إنه يعتزم اختيار قاضية سوداء بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل لتخلف قاضي المحكمة العليا المتقاعد ستيفن براير.

وأعلن براير (83 عاما) تقاعده رسميا في رسالة إلى بايدن كُشف النقاب عنها اليوم الخميس، قائلا إنه يخطط للتقاعد في نهاية الولاية الحالية للمحكمة العليا، التي تمتد عادة حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ويملك الديمقراطيون -الذين ينتمي لهم بايدن- أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ الذي يقضي دستور الولايات المتحدة بأنه الذي يصدق على تعيين المرشحين للمحكمة العليا.

وقال بايدن -خلال ظهوره مع القاضي براير في البيت الأبيض- "إنه يوم سعيد وحزين بالنسبة لي"، مشيرا إلى أنه يعرف براير منذ السبعينيات.

وذكر بايدن أنه لم يتخذ أي قرار بشأن من سيخلف براير، فيما عدا أن من سيتولى ذلك امرأة تتمتع بمؤهلات استثنائية، وقال إنها ستكون أول امرأة سوداء ترشَّح على الإطلاق للمحكمة العليا بالولايات المتحدة.

وكان بايدن وعد في حملته الانتخابية بأنه سيعين أول امرأة سوداء في المحكمة العليا حالما يشغر مقعد في أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ويتيح تقاعد براير بعد 27 عاما من الخدمة أول فرصة لبايدن لشغل فراغ بالمحكمة التي تضم 9 أعضاء، والتي أظهر أغلبية قضاتها المحافظين -بنسبة 6 إلى 3 قضاة- إصرارا متزايدا على إعادة صياغة القوانين في عدة قضايا بينها الإجهاض والحق في حمل السلاح.

وتمكن سلف بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، من تعيين 3 قضاة خلال السنوات الأربع التي قضاها في المنصب.