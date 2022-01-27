بإمكان بايدن تعيين أول عضوة سوداء.. قاض بالمحكمة العليا الأميركية يعتزم التقاعد

نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة قولها إن القاضي بالمحكمة العليا ستيفن براير سيتقاعد في نهاية الدورة الحالية، مما يتيح للرئيس جو بايدن تعيين بديل له في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، والوفاء بوعده الانتخابي بتعيين أول امرأة سوداء في المحكمة.

ويعد براير (83 عاما) أحد القضاة الليبراليين الثلاثة المتبقين في المحكمة العليا، التي تتألف من 9 أعضاء، ويسمح قراره بالتقاعد بعد أكثر من عقدين قضاها في المحكمة.

والقاضي براير أكبر أعضاء المحكمة سنا، وكان قد عيّنه الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون في العام 1994، وقد حث نشطاء ليبراليون براير منذ أشهر على التقاعد لإتاحة الفرصة للرئيس بايدن لاختيار قاض جديد.

وقالت شبكتا "إن بي سي" (NBC) و"سي إن إن" (CNN) الإخباريتان الأميركيتان إن براير يعتزم التقاعد في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

نسخة في الجيب

ويحمل براير في جيبه على الدوام نسخة من الدستور الأميركي مرفقة بشروح وتفسيرات، وهو معارض شرس لعقوبة الإعدام، وصوّت لصالح "الحق في الإجهاض" وزواج الشواذ جنسيا وحماية البيئة والحصول على الرعاية الصحية.

وتضم المحكمة العليا حاليا 6 قضاة محافظين و3 ليبراليين، ويتطلب تثبيت المرشحين لعضويتها في المنصب مصادقة مجلس الشيوخ، حيث يحظى حاليا الحزب الديمقراطي بأغلبية ضئيلة.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إن مرشح بايدن لخلافة براير ستُعقد له "جلسة استماع عاجلة"، وسينظر المجلس في الأمر ويؤكد تعيينه "بأقصى سرعة ممكنة".

تضم المحكمة العليا حاليا 6 قضاة محافظين و3 ليبراليين، ويتطلب تثبيت المرشحين لعضويتها في المنصب مصادقة مجلس الشيوخ.

مسارعة الديمقراطيين

ولدى الديمقراطيين سببهم للإسراع بالمصادقة على خلف للقاضي براير، فالجمهوريون يسعون لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات الكونغرس التي ستُجرى يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وصرح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بوضوح أنه سيعرقل أي ترشيحات لبايدن للمحكمة إذا استعاد حزبه الأغلبية.

ولم تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الأنباء المتعلقة بعزم القاضي براير التقاعد، كما لم تناقش استعدادات بايدن لملء المقعد الشاغر، لكنها قالت إن الرئيس "حتما باق على التزامه" السابق بتعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا.

ولن يغير من يعينه بايدن التوازن الأيديولوجي للمحكمة، لكنه سيمكنه من تجديد جناحها الليبرالي بقاض أصغر سنا في منصب يبقى فيه مدى الحياة.

وعيّن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 3 قضاة محافظين في المحكمة العليا، مما منح اليمين غالبية 6 مقاعد.