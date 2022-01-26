توصف بالمعارضة الشرسة و"المتغطرسة".. بيلوسي تعلن ترشحها لولايتها الـ19 بالكونغرس

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أنها ستترشح لعضوية المجلس، لكنها لم تكشف عما إن كانت ستسعى للبقاء في دورها القيادي بالحزب الديمقراطي.

وكان من المتوقع أن تتنحى بيلوسي (81 عاما) عن المنصب، لا سيما مع توقع خسارة حزبها الديمقراطي أغلبيته في انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت بيلوسي -النائبة عن كاليفورنيا، وأول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب- إن الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية "ستكون حاسمة".

ولم تكشف بيلوسي -التي ستسعى للفوز بولايتها الـ19- عن أي تفاصيل بشأن رغبتها في العودة إلى رئاسة مجلس النواب، في وقت يسعى فيه اليسار الديمقراطي إلى تغيير هذه القيادة منذ عدة سنوات.

وتعد بيلوسي معتدلة في دائرتها الانتخابية في سان فرانسيسكو، وهي مسؤولة إلى حد كبير عن تمرير خطة جو بايدن بشأن البنية التحتية أو الإصلاح الصحي الكبير للرئيس الأسبق باراك أوباما.

كما توصف بأنها تتقن جمع ملايين الدولارات بسهولة لصالح المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات البرلمانية، لكن المحافظين يدينون في بعض الأحيان "غطرسة" زوجة رجل الأعمال المليونير فرانك بيلوسي.

وخلال السنوات الأربع لولاية ترامب، تولت بيلوسي -التي دخلت الكونغرس عام 1987 وتحيط بكواليس السلطة- دور المعارضة الشرسة للملياردير الجمهوري، ومزقت في فبراير/شباط 2020 وثيقة خطابه الأخير عن حال الاتحاد.

ونانسي داليساندرو أم لـ5 أطفال، وولدت في 26 مارس/آذار 1940 في بالتيمور لأسرة كاثوليكية إيطالية أميركية، وتولى والدها وشقيقه رئاسة بلدية هذه المدينة الصناعية الكبيرة شمال شرقي البلاد.