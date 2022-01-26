لبحث قضايا إقليمية.. مصادر للجزيرة: وزير الخارجية القطري يتوجه غدا إلى طهران

أفادت مصادر للجزيرة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيتوجه غدا الخميس إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة تبحث قضايا إقليمية.

وكان وزير الخارجية القطري بحث أمس في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر المستجدات الإقليمية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الوزيرين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات الإقليمية، إلى جانب تبادل الآراء حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك قبل زيارة مرتقبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشنطن في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.