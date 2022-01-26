حركة حماس تتعهد بإجبار الاحتلال على إتمام صفقة تبادل الأسرى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن "المقاومة ستجبر الاحتلال على إتمام صفقة تبادل للأسرى"، مشيرة إلى أن معظم الوسطاء باتوا على قناعة بأن إسرائيل غير جادة "في إنجاز صفقة التبادل في هذه المرحلة".

وفي مقابلة متلفزة نشرها الموقع الرسمي لحماس أمس الثلاثاء، قال زاهر جبارين عضو المكتب السياسي في الحركة "إن المقاومة قدمت إطارا واضحا للوسطاء لكن الاحتلال ضرب بكل هذه الجهود عرض الحائط"، معتبرا أن "المستوى السياسي الصهيوني غير جاد بإنجاز صفقة تبادل أسرى".

وأوضح جبارين أن "العديد من الوسطاء تدخلوا لبحث صفقة التبادل، منهم سويسريون وقطريون وأتراك ومصريون ونرويجيون وألمان، لكن معظمهم وصلوا لقناعة أن الاحتلال غير جاد بإنجاز صفقة في هذه المرحلة".

وأضاف أن حماسا "خاطبت كل الدول والمؤسسات الحقوقية بأن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل خط أحمر، وأن شعبنا بمكوناته وبأساليب المقاومة كافة يتوحد خلفهم"، مؤكدا أن المقاومة "ستجبر" الاحتلال على إتمام صفقة تبادل للأسرى.

يذكر أن حركة حماس تحتفظ بـ4 إسرائيليين في قطاع غزة دون الكشف عن مصيرهم، وهم جنديان أسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف 2014، بينما دخل آخران القطاع في ظروف غامضة.

و بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 نحو 4600، بينهم نحو 600 مريض، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.