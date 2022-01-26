دان هجمات الحوثيين.. السيسي يشارك في اجتماع رباعي في أبو ظبي ويجدد تضامن بلاده مع الإمارات

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء في جلسة مباحثات رباعية في أبو ظبي؛ مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن اللقاء الرباعي المشترك بحث "تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي -عبر حسابه على تويتر- إن السيسي أكد خلال لقائه مع محمد بن زايد في أبو ظبي أن زيارته الحالية للإمارات "تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد".

كما جدد السيسي الإعراب عن "تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين"، في إشارة إلى القصف الحوثي على الإمارات.

وأكد السيسي "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها".