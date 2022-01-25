مسجلة في محضر رسمي.. بايدن يشتم مراسل "فوكس نيوز"

ضبط الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين وهو يشتم صحفيا في شبكة "فوكس نيوز"، واصفا إياه بأوصاف قبيحة، وذلك على هامش جلسة لالتقاط الصور في البيت الأبيض.

وبينما كان الصحفيون يهمون بالمغادرة سأل الصحفي بيتر دوسي مراسل شبكة "فوكس نيوز"، المفضلة لدى المحافظين، الرئيس بايدن إن كان التضخم يشكل عبئا سياسيا قبل الانتخابات النصفية؟

ورد الرئيس الديمقراطي -الذي لم يكن على الأرجح يعلم أن ميكروفونه لا يزال مفتوحا- بتهكم "إنه ميزة عظيمة، المزيد من التضخم"، قبل أن يُسمع وهو يتمتم "يا له من ابن (…) غبي".

وقال صحفي كان موجودا في المكان إنه لم يتمكن من سماع ما قاله بايدن بسبب الضوضاء، لكنه أضاف "أنصتوا إلى تسجيل فيديو للمناسبة إن كان عندكم الفضول لتعرفوا ما يشعر به الرئيس حقا عندما يسأله بيتر دوسي مراسل فوكس نيوز عن التضخم".

وفي مقابلة على "فوكس نيوز" تجاهل دوسي إهانة بايدن له ورد بلا مبالاة قائلا "لا أحد تحقق مما قاله حتى الآن ووجد أن الأمر غير صحيح".

وفي السابق كان البيت الأبيض يهرع لشرح أي زلة لبايدن أو التراجع عنها، لكن هذه المرة بدا أن البيت الأبيض لم يجد أي مشكلة في التأكيد على ما تفوه بايدن بحق دورسي.

وتضمن محضر الجلسة تعليق الرئيس بالكامل، مما يعني أن العبارة ستجد طريقها للحفظ في السجل الرسمي التاريخي.

ونشرت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية كايتي روجرز على حسابها في تويتر صورة مأخوذة من محضر الجلسة تظهر ورود الشتيمة التي أطلقها بايدن.