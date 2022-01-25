ماليزيا.. حالة مهاتير محمد تتحسن لكنه سيبقى في المستشفى

قالت ابنة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد -الذي شغل هذا المنصب لأكثر من عقدين- اليوم الثلاثاء إن صحته تتحسن، لكنه سيبقى في المستشفى ليتلقى رعاية متخصصة.

وقالت مارينا مهاتير في بيان إن شهية والدها (96 عاما) -الذي يتلقى العلاج في معهد القلب الوطني تحت إشراف متخصصين- تتحسن وإنه يمزح مع الأسرة.

وعاد مهاتير إلى المستشفى بعدما خضع بنجاح لإجراء طبي اختياري في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان رئيس وزراء ماليزيا الأسبق قد دخل المستشفى وخرج منه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعدما قال الأطباء المعالجون له إنهم راضون عن نتائج فحوصه.

وسبق أن تولى مهاتير رئاسة وزراء بلاده بين يوليو/تموز 1981 وأكتوبر/تشرين الأول 2003، ثم مرة أخرى من مايو/أيار 2018 إلى مارس/آذار 2020، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد بما مجموعه 24 عاما.