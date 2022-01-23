دوي إطلاق نار بمعسكر الجيش الرئيسي في عاصمة بوركينا فاسو

قال شاهد من رويترز إن دوي إطلاق نار كثيف سُمع من معسكر الجيش الرئيسي في واغادوغو (عاصمة بوركينا فاسو) في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وبدأ إطلاق النار في معسكر سانغولي لاميزانا، الذي يضم قيادة أركان الجيش، مبكرا في الساعة الخامسة صباحا على الأقل بالتوقيت المحلي وكان لا يزال مسموعا حتى السادسة والنصف.

وقال متحدث باسم الحكومة إنه سمع أيضا إطلاق النار، ويسعى للحصول على معلومات بشأن الأمر.

واعتقلت السلطات 8 جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.

ويأتي إطلاق النار عقب يوم من اندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين تحدّوا حظر التجمّع للاحتجاج على انعدام الأمن.

وفرّقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وطاردت بعض المحتجّين في شوارع وسط العاصمة حيث كان بالإمكان رؤية شباب يتنقلون على دراجات نارية ويحاولون مضايقة عناصر الشرطة.

وأقام المحتجّون حواجز من ألواح خشب وحجارة وإطارات مشتعلة في أماكن عدة.

وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وسجلت مظاهرات أو محاولات تجمّع أيضًا في مدن أخرى في بوركينا فاسو.

وتزايدت الهجمات التي تستهدف مدنيين وعسكريين، وتتركز بمعظمها في شمال البلاد وشرقها.