آلاف الناخبين بجمهورية شمال قبرص التركية يختارون اليوم نواب البرلمان

توجّه الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البلاد 203 آلاف و792 ناخبا، بدؤوا بإدلاء أصواتهم اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

ويستمر التصويت حتى السادسة مساء، ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية غير الرسمية الليلة. ويتطلب دخول الأحزاب إلى البرلمان تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 5%.

ويتنافس في الانتخابات 8 أحزاب و403 مرشحين بينهم 3 مستقلين للدخول إلى البرلمان المكون من 50 مقعدا. ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات: حزب الوحدة الوطنية، والحزب الجمهوري التركي، وحزب الشعب.

ويمتلك حزب الوحدة الوطنية 20 مقعدا في البرلمان الحالي، والجمهوري التركي 12 مقعدا، وحزب الشعب 6 مقاعد.

المتنافسون في هذه الانتخابات 8 أحزاب و403 مرشحين (الفرنسية)

وكانت آخر انتخابات برلمانية في قبرص التركية أجريت في السابع من يناير/كانون الثاني 2018.

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن رئيس حزب الوحدة الوطنية، فائز سوجو أوغلو، تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي، إلى حين إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت الحكومة السابقة -برئاسة أرسان سانر- أعلنت استقالتها، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظرا للمشاكل التي تعانيها الأحزاب الثلاثة الشريكة في الحكومة الائتلافية.

وأوضح سانر حينئذ أن استقالة الحكومة الائتلافية، التي تضم إلى جانب "الوحدة الوطنية" حزبي "النهضة"، و"الديمقراطي"، جاءت بسبب المشاكل الداخلية للأحزاب المكونة لها، وذلك ما جعل استمرارها أمرا صعبا.