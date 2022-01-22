للمرة الثانية هذا الشهر.. رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد يدخل مستشفى لأمراض القلب

قال متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد -اليوم السبت- إن مهاتير دخل وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.

وهي المرة الثانية خلال شهر التي يدخل فيها مهاتير (96 عاما) المستشفى، وكان قد خرج منه بعدما وُصف بأنه إجراء طبي اختياري ناجح الأسبوع الماضي.

ولم يذكر المعهد الوطني لأمراض القلب وقتها ما الإجراء الذي خضع له رئيس الوزراء السابق الذي عانى أكثر من مرة من مشاكل في القلب.

وكان مهاتير -الذي لا يزال عضوا نشطا بالبرلمان- قد دخل المستشفى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخرج بعدما أبدى الأطباء رضاهم عن نتائج الفحوص اللازمة.