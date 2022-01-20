مصادر بتل أبيب: الإمارات تتطلع لتوسيع ترسانتها من أنظمة الدفاع الإسرائيلية عقب الهجوم على أراضيها

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر إسرائيلية إن الإمارات تتطلع لتوسيع ترسانتها من أنظمة الدفاع الإسرائيلية وذلك عقب الهجوم على الأراضي الإماراتية. وقال رئيس شركة "سكاي لوك" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع إن الإماراتيين طلبوا دعمهم العاجل بعد الهجوم.

وأضافت الصحيفة إن الترسانة المطلوبة تشمل أنظمة دفاع مضادة للطائرات دون طيار، مشيرة إلى شراء أبو ظبي ونشرها أحد هذه الأنظمة في الأشهر الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي لوك" عقب الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع، "إنهم (الإماراتيين) يسألوننا الآن عما يمكننا تزويدهم به في أسرع وقت ممكن من قائمة طويلة من الأنظمة".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الاثنين أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بالنوعية في العمق الإماراتي، وأكدت استهداف منشآت حيوية في كل من أبو ظبي ودبي بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية ومجنحة.

وقالت الإمارات إنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفتها بالهجمات الإرهابية على أراضيها.